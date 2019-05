Mejor procesador gaming: cuál comprar

Los procesadores (o CPU ) para ordenadores de sobremesa están fabricados exclusivamente por los dos gigantes mundiales: Intel y AMD. Para los juegos, Intel ofrece sin duda la opción más sensata, si consideramos conjuntamente el rendimiento, el precio y -sobre todo- la longevidad y la optimización de los juegos. Dicho esto, sin embargo, incluso AMD es una buena opción, especialmente si tu presupuesto es limitado.

Las bases

Nuestra guía “mejor procesador gaming” tendrá en cuenta los principales factores que influyen en el rendimiento de nuestra CPU, incluyendo: el número de núcleos, ahora empezamos de un mínimo de cuatro, la frecuencia de clock expresada en GHz, que representa las operaciones que cada núcleo puede realizar por segundo, y mencionaremos la memoria caché, una memoria ultrarrápida, pero en pequeñas cantidades, situada dentro de la CPU. En los tres casos, cuanto mayor sea el número, mejor será el rendimiento, sin olvidar la arquitectura. Esta última se ocupa de definir la eficacia de las características antes mencionadas y la eficiencia con la que se llevarán a cabo.

Por último, es bueno saber que cada una de estas familias de procesadores están vinculadas a un socket, el espacio donde se alojan físicamente. En la práctica, los procesadores Intel sólo tendrán que emparejarse con placas base Intel, del mismo modo que los procesadores AMD tendrán que ir acompañados necesariamente de placas base AMD.

El impacto de la CPU en las fases de juego

Tenemos una visión general más clara de las características técnicas de este componente, pero antes de la elección es bueno aclarar el concepto de mejor procesador de juegos. ¿Cuál es la tarea de la CPU durante el juego? El procesador se ocupará en particular de la física, la inteligencia artificial y todos aquellos cálculos que no sean estrictamente gráficos. Se nota un enorme beneficio con el uso de CPUs potentes en los MMORPGs o en esos títulos multijugador realmente caóticos.

Pero no olvidemos que el rendimiento de los juegos depende principalmente de la tarjeta de vídeo y en la mayoría de los casos el procesador actuará como un simple soporte. Por lo tanto, la verdadera tarea de la CPU es entregar los datos que se van a procesar en la GPU en el menor tiempo posible; razón por la cual el procesador por sí solo no es capaz de entregar mas frame per second (FPS) . Así que es un juego de equilibrio entre estos dos componentes.