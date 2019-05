Mejor placa base gaming: cómo y cuál comprar

Mejor placa base Gaming: cuál comprar

Las placas base (también conocidas como placas madre o placas mobo) cuentan con una amplia selección de productos de múltiples fabricantes. La elección de una en particular es difícil, especialmente si no está familiarizado con los diferentes acrónimos de las características técnicas. Nuestra elección se basa en el análisis de varios aspectos de este componente. Consideraremos características como puertos SATA, M.2 o los últimos puertos U.2, todos ellos dedicados exclusivamente al almacenamiento; por no mencionar las ranuras PCIe, una conexión ultrarrápida utilizada principalmente para tarjetas de vídeo y otros periféricos genéricos.

La ranura RAM, USB y la conectividad están definitivamente bajo nuestro radar, pero eventualmente también el diseño y la apariencia jugarán un papel en la selección de la mejor placa base gaming. No te preocupes: incluso la última generación de placas base de nivel básico ofrece más que suficientes requisitos para la configuración normal, depende del usuario decidir si las características tales como más numero de ranuras, mayores capacidades de overclocking o diseños aún más atractivos, valen la pena del gasto extra.

Los socket

En términos más prácticos, las placas base se distinguen principalmente por sus socket; un detalle que define qué CPU pueden acomodar. Los zócalos pueden cambiar de generación en generación, haciendo que las CPUs anteriores sean incompatibles con las placas base más nuevas, o viceversa. Pero no te preocupe, sólo los componentes más recientes y actualizados están presentes en nuestras guías montar PC Gaming . El único detalle que tendrás que tener en cuenta es que los procesadores Intel tendrán que estar flanqueados necesariamente por una placa base con socket Intel y de la misma manera los procesadores AMD tendrán que estar acompañados sólo por una placa base con conectores AMD. Todas las opciones en nuestra guía dedicada a elegir el mejor procesador son compatibles con estas placas madre, a menos que se especifique explícitamente el contrario.

Además del zócalo, las placas base se ramifican de acuerdo con el chipset, que define ampliamente las características que se pueden implementar dentro de ellas. En realidad, esto da como resultado un desglose por rango de precios. Vemos de hecho, desde el más barato hasta el más caro, los últimos chipsets de AMD son: A320, B350 y X370, compatible con los procesadores AMD Ryzen; mientras que para los chipsets Intel la última generación se reduce a una sola opción: Z370, compatible únicamente con los procesadores Intel Coffee Lake.

En resumen, esto aclara la cuestión de la compatibilidad – si usted ve uno de estos acrónimos en una placa madre, será compatible con la CPU respectiva del mismo fabricante. También podemos referirnos a los productos de estas dos casas a través de la abreviatura del socket que se divide nuevamente en LGA1151 para Intel y AM4 para AMD.

El form factor

Otra característica fundamental es el factor de forma ( form factor), es decir, las dimensiones que puede tener la placa base. Diferentes tamaños imponen claramente diferentes límites: una mobo grande requerirá una caja más grande, mientras que uno más pequeño limitará el número de ranuras presentes. Los estándares que nos interesan son los ampliamente aprobados por la industria del hardware: EATX, ATX, micro-ATX y mini-ITX.

A continuación, procedemos a la selección de la mejor placa base gaming más adecuada para ti, y las presentamos por orden de precio.