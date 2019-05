Mejor pendrive: cómo y cuál elegir

Cómo elegir un Pendrive

Aunque casi todas las personas por error no consideran otra cosa sino el tamaño de almacenamiento, los pendrives tienen otras dos características técnicas clave: el ancho de banda en la unidad USB y las velocidades de lectura/escritura.

El primer caso es sólo la forma técnica de definir la versión del pendrive: USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0 y USB 3.1. Se trata de bandas de 12 Megabit/s, 480 Megabit/s, 4,8 Gigabit/s y 10 Gigabit/s respectivamente (5 para la versión 3.1 Gen 1 y 10 para la versión 3.1 Gen 2) para la transferencia de datos; memorándum: 1 byte = 8 bits, por lo tanto 5 Gigabit/s equivalen a unos 640 Megabytes por segundo.

Esto no significa que todos los pendrive 3.0 puedan leer y escribir a la misma velocidad. De hecho, basta con referirse a la segunda característica mencionada anteriormente: las velocidades de lectura/escritura. Esto deja poco espacio para la imaginación: es precisamente la velocidad con la que se leen los archivos en la llave y la escritura de los datos en ella.

Debido a las diferentes velocidades, es posible que en el caso de una calidad inferior, un pendrive 3.0 sea más lento que uno técnicamente mejor en la versión 2.0, así que no siempre se da por sentado. Otro factor a tener en cuenta es la capacidad de RPM (rpm) de nuestro disco duro: será inútil comprar un pendrive que viaja a la velocidad de la luz cuando nuestro disco duro ha permanecido en la era del descubrimiento de la rueda, resultando en un cuello de botella no indiferente a nuestro pendrive superrápido (que quizás también hemos pagado un precio por encima de la media). Si tienes un disco duro de 7200 RPM o las últimas unidades SSD, no te preocupe por las hipotéticas reducciones de rendimiento de la unidad flash.

También es muy importante el tipo de entrada USB disponible en tu dispositivo: todas las versiones son compatibles con las anteriores, pero definitivamente comprar un 3.0 y esperar que funcione bien en un PC equipado con USB 2.0 es indudablemente erróneo. Sin embargo, ahora los pendrives son casi todos 3.0 y 3.1, u ofrecidos en la versión 3.0 al mismo precio que 2.0, por lo que en esta guía sólo encontrarás modelos que siguen los nuevos estándares mencionados anteriormente. Si sólo necesitas operar en puertos USB 2.0 (recuerda, sin embargo, que un pendrive es una herramienta a utilizar en el tiempo y en todos los dispositivos que te rodean), entonces debes elegir un el mejor pendrive 3.0 con velocidad de escritura y lectura no demasiado alta, ya que es innecesario.

Si necesitas reconocer cuáles son los puertos USB 3.0 de ttu ordenador o dispositivo, sólo tienes que fijarte en el color de la entrada: los puertos de última generación tienen un color azul en comparación con los anteriores que tienen el clásico color blanco/negro. Otra pequeña aclaración, cada vez más importante y relevante en la compra de una memoria USB: la presencia del conector USB Type-C. Si eres uno de esos usuarios que posee un dispositivo con un conector tipo C, incluyendo teléfonos inteligentes y tabletas, ten cuidado de elegir (si lo deseas, por supuesto) un producto con este nuevo tipo de base, obviamente indicado específicamente en los productos que encontrarás a continuación.

Por último, pero no por ello menos importante, la capacidad de memoria del pendrive. Si nunca has comprado un pendrive y no te resulta práctico hacerlo, sepas que puedes transferir archivos pequeños, como documentos, fotos y similares, eligiendo un disco duro de 16 o 32 GB. ¿Necesitas mover archivos más pesados como pueden ser los archivos de vídeo de alta resolución? 64 GB de almacenamiento serán suficientes para satisfacer sus necesidades. Si tus archivos de vídeo están en 4K, si tienes archivos digitales enormes o software muy pesado, los mayores formatos a partir de 128 GB serán el objetivo de tu compra.

Después de esta fase de conocimiento y preparación, podemos pasar a los protagonistas de nuestra guía. Estos se desglosarán por tamaño de memoria y marca, dando como resultado la posibilidad de elegir el mejor pendrive del mercado para tus necesidades.