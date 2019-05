Mejor móvil Xiaomi: los mejores de nuestra de selección

Xiaomi Mi A2

Si crees que el teléfono inteligente Xiaomi está demasiado “lejos” de tus gustos, este dispositivo está diseñado solo para ti. En nuestra recopilación para el mejor móvil Xiaomi te presentamos el Xiaomi Mi A2 : es más compacto con un cuerpo de metal y un diseño elegante y refinado. El aspecto es elegante y moderno: con la pantalla Full HD + de 5.9 pulgadas entre marcos y bordes muy finos; pero es activándolo que se descubre cuál es su fuerza. El Mi A2 es el segundo teléfono inteligente que ha sido equipado con el sistema operativo Android One, es decir, la versión sencilla del sistema operativo Google: no es una aplicación adicional ni una personalización, solo lo que necesita para que el teléfono funcione. Esto no solo hace que el teléfono inteligente sea fluido y rápido, sino que también le permite actualizarse a nuevas versiones prácticamente simultáneamente con Big G.

Bueno el sector de multimedia con una doble cámara de 12 + 20 megapíxeles que difiere en su distancia focal y apertura. La segunda lente es telescópica, lo que permite un zoom de 2X sin pérdida de calidad y la posibilidad de activar el modo Retrato. Aún mejor el procesador, un Qualcomm Snapdragon 660 (octa-core 2.2 GHz), flanqueado por 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Para alimentar el conjunto encontramos una batería de 3010 mAh.