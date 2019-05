Mejor móvil Wiko: descubre cuál comprar con esta guía

Wiko View 2 Plus

El primer teléfono to de gama Wiko es el nuevo Wiko View 2 Plus. Su pantalla Full Screen en formato 19: 9 de 5.93 pulgadas con resolución HD + (1528 x 720 píxeles) con una nueva interfaz diseñada para adaptarse perfectamente a toda la pantalla , con una inmersión total para el usuario, que puede moverse fácilmente entre aplicaciones, contenidos y archivos multimedia, gestionando llamadas, música y documentos directamente desde la barra ubicada en la parte superior de la pantalla, y disfrutando de los otros contenidos en la parte restante del espacio. El diseño es elegante, minimalista y muy resistente, incluso si se distingue por el notch en la parte superior de la pantalla; Detrás, el cuerpo cromado del View 2 Plus le da un toque de novedad con un color iridiscente que refleja los colores que lo rodean, cambiando así su aspecto en cada ocasión.

Para ejecutar la última versión de Android Oreo 8.0, está el procesador Qualcomm Snapdragon 450 (octa-core de 1,8 GHz) que se acompaña con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, ampliables a través de micro SD. Bueno el sector fotográfico con una cámara trasera doble de 12 megapíxeles y una cámara frontal de 8 megapíxeles, con la posibilidad de explotar también el reconocimiento facial. Además, está el chip NFC, el lector de huellas dactilares y todo lo que se necesita para la conectividad: Wi-Fi, Bluetooth, ranura dual-SIM y conector de audio para auriculares. ¿Por qué comprarlo? Porque tiene un diseño de gama alta, dentro de un cuerpo con características técnicas de gama media y un precio envidiable muy por debajo de los 200 €, razón por la que decidimos agregarlo a nuestra guía para el mejor móvil Wiko.

Wiko View 2 Plus: nuestra prueba

Wiko View 2 Plus es la alternativa de gama baja para aquellos que buscan el mejor móvil Wiko y dan prioridad a la estética, las cámaras y la autonomía. Este smartphone no se descargará a mitad del día y brillará con uno colores que son difíciles de ver en un teléfono por menos de 200 €, aunque tendrás que hacer algún compromiso. Estéticamente, el aspecto es bello e intrigante, particularmente adecuado para los amantes del notch- que es grande, aunque no demasiado invasivo. En la parte delantera los bordes y los marcos son muy delgados y poco simétricos, mientras que en la parte trasera se encuentra una bella carcasa con un efecto brillante que cambia de color en función de la inclinación de la luz.

La pantalla es grande y con una buena gestión de los colores y los ángulos de visión, pero no es muy brillante y entra en problemas con la luz solar directa. No es mucho mejor desde el punto de vista del rendimiento teniendo en cuenta que el procesador no es exactamente el mejor y puede estar en crisis en las sesiones multitarea más atrevidas o con aplicaciones y juegos demasiado pesados – difícil de ver películas de MKV: entonces vuelve el benchmark de 72776 puntos obtenido con Antutu, ligeramente por debajo de la media del mercado en su rango de precios. La doble cámara trasera funciona bien en las mejores condiciones de luz con una excelente gestión del color, a veces sorprendente, pero los puntos débiles de las cámaras se hacen evidente en modo foto nocturna; no es excepcional la cámara delantera.

La batería es la verdadera fuerza del dispositivo con una autonomía media muy superior a la de un solo día con una media de 6,5 horas de pantalla encendida: sin hacer demasiado esfuerzo, llega cómodamente a los 2 días. El cargador de 5V/2A suministrado tarda aproximadamente dos horas en cargarse completamente.