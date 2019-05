Mejor móvil por 200 euros: nuestra selección actualizada mensualmente

Mejor móvil por 200 euros: cuál comprar

Hasta hace unos años, elegir cuál era el mejor móvil por 200 euros (pensado como límite de gasto) era muy sencillo: los buenos teléfonos se contaban con los dedos de una mano y era fácil dirigir la compra a aquellos pocos dispositivos capaces de satisfacerte. De la misma manera, equivocarse en la elección y comprar un producto de dudosa calidad, quizás chino y “plástico” era muy facil, así que tenías que ser muy cuidadoso antes de decidir cuál era el mejor smartphone por 200 euros, ya que las limitaciones eran grandes y la distancia de rendimiento con respecto a la gama alta era evidente.

Hoy las cosas han cambiado y comprar uno de los mejores smartphones por 200 euros ya no significa limitarse, o al menos no en todos los casos. Como resultado, la selección se ha vuelto cada vez más difícil gracias a los enormes avances en materia de investigación y desarrollo de los principales fabricantes de teléfonos inteligentes, que han sido capaces de ofrecer mejores productos, con un mayor rendimiento pero a un precio más bajo. La distancia con el mundo de lo “grande” se ha reducido y, con un gasto de 200 euros, podemos llevarnos a casa unos grandes smartphones que pueden hacer de todo: desde fotos, hasta multitarea, pasando por los principales juegos para descargar en Google Play Store. No hablamos del App Store porque en una selección que habla del mejor smartphone 200 euros no hay lugar (desafortunadamente) para ningún iPhone, pues se trata de un producto que atiende a otra categoría de usuarios.

¿Cuál elegir como mejor móvil por 200 euros? Hemos intentado recoger en nuestra guía los mejores smartphones en circulación que cuestan menos de 200 euros, por lo que el primer criterio que hemos seguido es la relación entre calidad y precio. Entre los productos que encontrarás en la lista, sólo hay teléfonos inteligentes realmente bien construidos, hermosos de ver y con un buen rendimiento que satisfará incluso a los usuarios más exigentes.

Entonces elegimos seleccionar los teléfonos en función de su ficha técnica y no de su fecha de lanzamiento: esto explica la presencia del Xiaomi Mi A1, un teléfono de gama media lanzado a un precio superior a los 200 € pero que ahora se puede comprar fácilmente por unos 150 €. Finalmente, hemos intentado seleccionar las mejores ofertas en los principales sitios de comercio electrónico conocidos, sobre todo Amazon. Así que sigamos con nuestra guía para comprar el mejor móvil por 200 euros del mercado.