Mejor móvil Nokia: nuestra guía de compras actualizada

Nokia 8.1

El último mejor móvil Nokia que queremos ofrecer es una versión con un diseño de pantalla completa de uno de los teléfonos más exitosos del año pasado, con las mejores características que se pueden esperar de un smartphone de gama alta. Nokia 8.1 está diseñado para usuarios que sólo quieren lo mejor, de hecho tiene una pantalla IPS de 6,18 pulgadas con resolución Full HD+ (2280 x 1080 píxeles) y un diseño con bordes redondeados, haciéndolo más ergonómica y fácil de usar. Detrás, hay una excelente cámara trasera compuesta por un sensor gran angular de 12 megapíxeles con apertura f/1,75 y un sensor de teleobjetivo de 13 megapíxeles con apertura f/2,6; justo debajo, está el lector de huellas dactilares.

Debajo del cuerpo hay un procesador Qualcomm Snapdragon 710, de 2,2 Ghz octa core, con GPU Adreno 616, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, que se combina con Android One, la versión personalizable del sistema operativo de Big G, una batería de 3500 mAh con carga rápida y conectividad Wi-Fi de doble banda, Bluetooth 5.0, GPS, NFC y 4G Cat.12. Por debajo de 450€ es uno de los mejores teléfonos para comprar.

Nokia 8.1: nuestra prueba

Lo más extraño de Nokia 8.1 no es el diseño retrò o la proyección (realmente excesiva) de la doble cámara trasera, sino la presencia de un notch, que no se ve. Nokia ha insertado el notch pero luego ha deshabilitado vía software el uso de esa parte de la pantalla: una buena opción para aquellos que aman el diseño sin notch. Por lo demás, el teléfono es delgado y bastante ergonómico teniendo en cuenta la pantalla de 6,18 pulgadas, pero no es muy ligero y esto se acusa a la larga.

Desde el punto de vista del rendimiento, el procesador funciona bien con Android One, pero luego va un poco en crisis con juegos más pesados o películas MKV, que se ralentizan mucho. Y es una pena porque sería perfecto para multimedia, gracias a un buen audio (mono) potente y decisivo. El lector de huellas dactilares es rápido y preciso. La pantalla IPS es uno de los puntos fuertes del dispositivo gracias a una excelente gestión de colores y ángulos de visión, el único defecto es la falta de una buena gestión de la luminosidad adaptativa, siempre demasiado baja.

El compartimento fotográfico es respetable con una buena gestión de la luminosidad y un buen resultado incluso en condiciones de poca luz; excelente efecto Bokeh con la cámara trasera con un modo retrato perfecto. Lástima que la aplicación de la cámara esté llena de funciones y demasiado confusa. En el lado de la batería, la vida de la batería no es un problema para el smartphone con una vida media de 7 horas de pantalla encendida, desafortunadamente, si utilizas a menudo juegos o aplicaciones pesadas, se nota una fuerte caída en el rendimiento. Nada que el cargador rápido 12V/1,5A en el paquete no pueda resolver con aproximadamente una hora de carga. Teniendo en cuenta la relación calidad/precio, alrededor de 350 € puede ser realmente una alternativa a tener en cuenta cuando buscas el mejor móvil Nokia.