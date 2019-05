Mejor móvil IP68: los mejores modelos resistentes al agua

Mejor móvil IP68: cuál comprar

Recientemente, una de las características a las que nos estamos acostumbrando cuando se trata de teléfonos inteligentes de gama alta es la resistencia al agua y al polvo, según se informa en los teléfonos inteligentes IP68. Después de años en los que sólo Samsung había conseguido hacer un teléfono capaz de superar unas cuantas salpicaduras de agua y un poco de polvo (hablemos del legendario Galaxy S5), fue como siempre Apple el que rompió el hielo, arrastrándose detrás de todos los grandes competidores. En 2016, el lanzamiento del iPhone 7 con certificación IP67 rompió un muro que hasta ahora era infranqueable para muchos, lo que hizo que otros fabricantes reaccionaran en consecuencia.

Desde entonces, los principales smartphones premium en circulación han sido equipados con la posibilidad de ser impermeables y a prueba de polvo, aunque algunos (ver Xiaomi) aún no se han alineado con el nuevo estándar de calidad. Pero entonces, ¿quién juzga si un smartphone es resistente al agua? La clasificación impermeable de cada dispositivo electrónico se basa en el estándar IP, que significa Ingress Protection, y es seguida por dos números: el primero registra el grado de resistencia al polvo, mientras que el segundo se refiere a los líquidos. Si tu smartphone no ha sido probado para uno de los dos valores, encontrarás una X, así que por ejemplo, una clasificación IPX7 significa que el dispositivo no tiene voto para el polvo, mientras que resiste el agua hasta el séptimo grado. Cuanto más alto sea el valor, más fuerte será el smartphone.

Tendemos a considerar que un teléfono es resistente al agua cuando hablamos de smartphones IP68, ya que según la norma de referencia estamos hablando de un dispositivo completamente sellado contra el polvo y capaz de resistir incluso a una tormenta de arena -de ahí la calificación 6 en la escala referida al polvo- y que también puede ser sumergido en un metro de agua sin problemas (ya que tiene un nivel 8 en la escala referida a los líquidos). Los fabricantes informan de las resistencias adicionales que superan esta norma.

Entonces, ¿por qué comprar un smartphone IP68? Porque pones un teléfono en tu bolsillo con la confianza de que puede superar con seguridad cualquier tipo de problema relacionado con el agua o el polvo. Si estás bajo la lluvia y quieres hacer una llamada telefónica, no tienes ningún problema; si estás en la playa y caes al agua o en la playa puedes descansar tranquilo. Por supuesto, no se puede ir a nadar con él, pero es un poco más de precaución que puede ahorrarte una inversión de cientos de euros, que hasta hace unos años arriesgabas de perder debido a un accidente trivial.

En nuestra guía hemos intentado seleccionar los mejores smartphones IP68, en términos de relación calidad-precio, intentando seleccionar al menos para cada gama de precios, dejando fuera, en la medida de lo posible, los smartphones robustos, más duraderos de lo normal pero caracterizados por un diseño y unas características técnicas que pueden no ser del agrado de todos. En la selección de los productos hemos tenido en cuenta única y exclusivamente la última generación de dispositivos lanzados al mercado, incluyendo en nuestra guía de compra sólo los dispositivos más exitosos de esta última generación. Aquí, pues, encontrará sólo lo mejor, tanto en términos de características técnicas como de precio de los productos individuales: hemos confiado en el mejor comercio electrónico italiano para ofrecerle el mejor servicio de ventas, Amazon sobre todo. Veamos cuál es el mejor móvil IP68 para ti.