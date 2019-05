Mejor móvil Huawei: nuestra guía de compras actualizada

Huawei Y7 2019

No será el mejor smartphone Huawei de todos los tiempos, pero si estás buscando un primer smartphone Android para un familiar no acostumbrado a las nuevas tecnologías, o simplemente si deseas tener un segundo dispositivo para utilizar, tal vez para el trabajo, entonces echa un vistazo a Huawei Y7 2019. El salto de Huawei al mundo de las pantallas completas, incluso en el nivel de entrada, está disponible gracias a una pantalla de 6,26″ con una relación de imagen de 18:9 y una resolución en HD+ (1520 x 720 píxeles). En línea con la gama de precios, el procesador Snapdragon 450 de Qualcomm – octa-core, 1,8 GHz – con 3 GB de RAM para soportar y 32 GB de memoria interna, ampliable a través de micro SD. El resto de la hoja de datos es para estar atentos: desde el punto de vista fotográfico hay una doble cámara trasera de 13+2 megapíxeles y una cámara frontal de 16 MP; la batería no debería ser un problema dado el módulo de 4000 mah que debería ser suficiente para dos días.

Este smartphone es ideal para utilizar servicios de mensajería instantánea como WhatsApp, mientras que se presta muy bien para ser utilizado por personas mayores gracias a un modo simplificado que puede activarse mediante ajustes. Disponible con Android Pie 9.0 ya preinstalado a bordo.