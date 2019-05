Móvil Honor: la selección de los mejores modelos para todos

Honor View 10 Lite

Pero la gama media de los móviles Honor está dominada por Honor View 10 Lite, un termine medio entre Honor 7X y el mejor móvil de la gama del año pasado, el View 10. El nuevo dispositivo chino es hermoso y elegante, gracias a su diseño de pantalla completa combinado con un chasis central metálico, con tecnología COF avanzada y un diseño de antena patentado, que combina un cuerpo de vidrio 2.5D con doble textura y difracción de color, para lograr un aspecto y tacto elegante y suave. Detrás, la doble cámara de 20+2 megapíxeles deja espacio al sensor de huellas dactilares, en el centro de la caja.

Debajo de la carcasa se encuentra el nuevo procesador Kirin 710 – 2,2 GHz octa-core – con 4 GB de RAM y hasta 128 GB de memoria interna, que ofrece un excelente rendimiento. En comparación con la generación anterior, el rendimiento de la CPU de núcleo único ha aumentado en un 75%. El smartphone cuenta con una GPU Mali G51, mejorada con respecto a la revolucionaria GPU turbo, cuyo rendimiento general ha aumentado en un 130% con respecto a la generación anterior, proporcionando una experiencia excepcional para los jugadores más exigentes. Excelente la batería de 3750 mAh. Ideal para aquellos que buscan el mejor móvil Honor, que pueda hacerlo todo bien por menos de 300 €.

Honor View 10 Lite: nuestra prueba

El diseño es sin duda una de las ventajas de este teléfono: aunque los bordes y los marcos no son tan finos, el aspecto estético es intrigante. El notch no es muy pequeño, pero no molesta en el uso diario del dispositivo, permitiendo al mismo tiempo la visualización de las notificaciones. El lector de huellas dactilares es rápido y preciso y se desplaza hacia atrás donde encontramos la doble cámara en la parte superior izquierda, que destaca en la carcasa de cristal con doble acabado, reflectante en la derecha y más satinada en la izquierda que produce un excelente juego de luces. La pantalla IPS es de excelente calidad con buena saturación, excelentes ángulos de visión y un contraste no excepcional; bueno también el touch-screen.

Desde el punto de vista del rendimiento, ha alcanzado un punto de referencia de 139822 con Antutu, por encima de la media en su gama de precios: el procesador funciona bien y la optimización de la EMUI 8.1 permite una buena fluidez sin retrasos, incluso con juegos pesados o películas en MKV. Las cámaras traseras de 20+2 megapíxeles toman buenas fotos con una aplicación que es bastante fácil de manejar, incluso si tienen un pequeño problema con la gestión del color: a veces parecen demasiado fuertes, otras veces – especialmente en el fondo – tienden a hacer un efecto de acuarela. Suficientes las fotos de noche.

En cuanto a la batería, hemos encontrado una autonomía media que permite llegar con seguridad al final del día con 6/6,5 horas de pantalla encendida: se suministra con una fuente de alimentación de 5V/2A para una carga no muy rápida, hasta el punto de que un ciclo completo de carga dura aproximadamente una hora y media. El altavoz mono es bueno, al igual que la recepción con el auricular. En general, el teléfono es una gran opción para aquellos que buscan un dispositivo que tenga un buen rendimiento con un buen diseño: por menos de 250 €, hay que tener en cuenta este modelos si buscas el mejor móvil Honor.