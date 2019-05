Mejor móvil dual SIM: ya no son una pesadilla

Xiaomi Mi A2 Lite

El sucesor de uno de los mejores del año pasado, el Xiaomi Mi A2 Lite es uno de los primeros dispositivos Android One en ofrecer una pantalla única de 19:9. No MIUI entonces, sino la versión pura del sistema operativo de Google, diseñado para no ser personalizado y para tener actualizaciones inmediatas y oportunas. Desde el punto de vista del diseño, el dispositivo es elegante con una carcasa metálica y una pantalla de 5,84 pulgadas con resolución Full HD+ (2280 x 1080 píxeles) y tecnología LCD IPS. En el aspecto técnico, encontramos algunos componentes muy avanzados: aquí destaca la presencia de un SoC Qualcomm Snapdragon 625, flanqueado por 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento. Excelente presencia de una ranura triple (para dos nano SIM y un micro SD) que lo convierte en la opción más barata entre los smartphones de doble SIM.

El compartimento multimedia también es excelente, gracias a la presencia de un doble sensor trasero 12+5 MP, con el sensor central 12MP con grandes píxeles de 1,25 μm y una detección de fase de autoenfoque para un auto enfoque rápido y preciso. La alimentación se realiza mediante una batería de 4000 mAh que nos permite cubrir el día sin ningún esfuerzo. Una valida alternativa si buscas el mejor móvil dual SIM.