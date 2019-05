Mejor móvil Android: nuestra selección

Motorola Moto G7 Plus

En el espacio dedicado al mejor móvil Android no podía faltar el último modelo de Motorola para el segmento medio-alto del mercado. Uno de los mejores modelos para 2019 es sin duda el Motorola Moto G7 Plus, gracias a la doble cámara y al hermoso diseño de pantalla completa, con marcos muy finos. El smartphone tiene una pantalla de 6,24 pulgadas con resolución Full HD+ (2270 × 1080 píxeles) y una relación de imagen de 19:9, sin bordes y con una muesca en forma de gota que protege la cámara frontal de 12 megapíxeles.

Bonito y elegante, el teléfono también es potente gracias al procesador Qualcomm Snapdragon 636-octa-core a 1,8 GHz- soportado por 4 GB de RAM y 64 GB de memoria interna, optimizado e integrado para garantizar el máximo rendimiento y una duración de la batería de 3.000 mAh, que debería llegar de forma segura al final del día. Pero el punto fuerte del smartphone está en el compartimento fotográfico, gracias a la doble cámara trasera ZEISS con dos sensores de 16 y 5 megapíxeles – incluyendo una lente específicamente dedicada al efecto Bokeh – perfecta para cualquier condición de luz. Un gran smartphone que no te hará arrepentir de haber ahorrado algo para comprarlo, sobre todo ahora que puedes encontrarlo a poco más de 250 €.

Motorola Moto G7 Plus: nuestra prueba

El Motorola Moto G7 Plus tiene todas las credenciales para confirmar el éxito de su predecesor en el mercado de gama media: gracias a un hermoso diseño en 18:9, la triple ranura para el modo dual SIM y una pantalla completa con un notch a gota no demasiado invasivo puede convencer incluso a los más escépticos. En la mano es ligero, delgado y ergonómico, pero sobre todo es muy agradable de ver sobre todo en la parte posterior: la cámara doble sobresale mucho, pero si se utiliza la cubierta de silicona no se nota y se evitar dejar demasiadas huellas cerca del lector para las huellas dactilares, rápido y preciso.

Por el lado del hardware, el teléfono no es excepcional y se mete en problemas si se pone bajo presión con aplicaciones, juegos y películas pesadas (especialmente en MKV), pero, aunque se ralentiza un poco, siempre se las arregla para complacerte, gracias a la personalización de Motorola que pone en tu bolsillo Android 9 Pie prácticamente en stock: no es casualidad entonces que consiga sólo 118345 puntos como punto de referencia en Antutu, justo por debajo de la media de su rango de precios. La doble cámara trasera es uno de los puntos fuertes del dispositivo siendo rápido y completo, con una buena reproducción cromática en todas las condiciones de luz, tan buena como la delantera que combina un excelente efecto Bokeh.

Desde el punto de vista de la autonomía, el teléfono llega silenciosamente el segundo día con un uso medio (unas 5 horas de pantalla encendida al día), pero es fácil pensar que con un uso intenso de juegos y redes sociales se puede llegar al final del día sin demasiados problemas. Si tienes problemas, simplemente conecta el cargador de 27W en dotación para obtener la carga máxima en poco más de media hora. Al final, el Moto G7 Plus se confirma como una alternativa respetable en el mercado de gama media, ofreciéndose como una alternativa para aquellos que buscan diseño, cámaras y una buena batería: si buscas el mejor móvil Android, por menos de 300€ deberías comprarlo sin pensarlo.