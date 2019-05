Móvil 6 pulgadas: guía para los mejores

iPhone XR

Continuando la búsqueda del mejor móvil 6 pulgadas, el nuevo iPhone XR es un ejemplo de móvil 6 pulgadas entre los mejores del momento, y probablemente el mejor iPhone para comprar en 2018, en términos de relación calidad-precio. Tras el salto generacional con el modelo X, Apple ha decidido abrirse a alternativas “baratas”, intentando ofrecer el nuevo formato de pantalla completa a un menor coste. Así que el iPhone XR viene con una pantalla muy grande: estamos hablando de un panel Liquid Retina de 6,1 pulgadas, con una resolución de 1792 x 828 píxeles y bordes y marcos reducidos, además de la ya ubicua muesca en la parte superior de la pantalla.

En el aspecto técnico encontramos obviamente una flamante ficha técnica – no podía ser de otra manera – donde destaca la presencia de un procesador A12 Bionic , hexa-core, soportado por 3 GB de RAM y un almacenamiento de su elección entre 64, 128 y 256 GB, no ampliable vía micro SD. En la parte trasera hay una cámara de 12 MP, equipada con todas las funciones inteligentes de Apple; en la parte delantera, sin embargo, tenemos un sensor de 7 MP. En el lado de la conectividad encontramos todas las últimas tecnologías del sector: no faltan Bluetooth 5.0, LTE Cat.16, NFC y puerto USB Type-C. La batería de 3000 mAh (aproximadamente; como de costumbre Apple no revela información sobre la fuente de alimentación) garantiza una buena autonomía durante todo el día, mientras que el software instalado es iOS 12. iPhone XR es entonces resistente al agua, gracias a la certificación IP67. Para más información puedes leer nuestra reseña de iPhone XR.