Móvil 4 pulgadas: aquí están los mejores del mercado

Ridble es el primer sitio en Italia dedicado a las guías de compras por tres razones: es, en primer lugar, el sitio dedicado a las guías de compras más longevo, habiendo cumplido 6 años el 18 de febrero de 2019. Es también el primer sitio de guías de compra por número de guías disponibles: ofrecemos más de 2000, siempre accesibles a los usuarios. Ridble es, finalmente, el primer sitio de guías de compras por el número de pedidos en línea generados: más de 100.000 pedidos fueron realizados en 2018.

De hecho, miles de lectores ya han confiado en nosotros para encontrar el mejor producto para tus necesidades, y la razón es simple: nuestra tarea es monitorear y seguir constantemente los productos durante años, con el fin de probarlos, analizarlos y compararlos entre sí para sugerir sólo los más notables, de acuerdo a las más diversas necesidades. La confianza en nosotros se ve recompensada con una tasa de satisfacción muy alta, igual a un total de 98%. Para consolidar nuestro modus operandi, hemos resuelto las más dispares dudas sobre compras no sólo en Italia, sino también en mercados más complejos y significativamente diferentes, como el español.

El por qué esto es posible está ligado a las habilidades y conocimientos que nuestros Especialistas necesariamente deben tener, incluso para crear una guía de compras. De hecho, para convertirse en un Especialista de Ridble necesita estudiar y probar más de 100 productos con el fin de demostrar que es realmente digno de ayudarte en las decisiones más difíciles. Además, cada Especialista se dedica por completo a una categoría de productos específica, porque no creemos en los “sabelotodos“: todos tienen áreas de experiencia y no escriben sobre todo sólo para generar tráfico.

Por ejemplo, como responsable de Ridble para la categoría smartphones, me dedico a probar y probar todo tipo de teléfonos, desde los más caros hasta los de gama baja, desde los más robustos hasta los diseñados exclusivamente para las personas mayores. Una tarea que, a lo largo de los años, me ha permitido ver todas las transformaciones que han marcado la historia del sector: desde la legendaria carcasa de Star Tac hasta la llegada del iPhone, hasta ahora, al futuro llamado smartphone plegable. En este tiempo he podido dedicarme a cientos de smartphones, informándome diariamente sobre la evolución del mercado para saber siempre qué smartphone recomendar en las guías de los mejores smartphones. Esas mismas guías que actualizo personalmente cada mes.

Como confirmación de nuestro compromiso, basta pensar que nuestra competencia en guías de compras es reconocida por las marcas más importantes del mundo. Estamos, por ejemplo, entre los pocos sitios en el mundo que han creado una guía de compras directamente en Amazon Italia.

Cómo seleccionamos los productos

Al igual que con los smartphones de 4 pulgadas, cada uno de los smartphones de nuestras guías de compra se selecciona a través de una serie de pasos que definimos como el “método Ridble“. Es un modus operandi que hemos desarrollado y perfeccionado a lo largo del tiempo y que consta de 4 fases.

Cualquier smartphone entra en nuestro radar después de haber sido oficializado por la compañía. Elementos como rumores, filtraciones de noticias y cualquier otra cosa, no nos interesa. A través del uso de diversas fuentes (comunicados de prensa, invitaciones a eventos, etc.) recojo el carácter oficial de la existencia de productos pertenecientes a su categoría de especialización.

Sin embargo, el anuncio no es un requisito en sí mismo para ser incluido en nuestras guías de compra. El dispositivo en servicio, en este caso el smartphone, debe cumplir un requisito necesario: elegibilidad, es decir, elegir sólo los productos realmente comprables (en línea o offline).

En este punto, si se han respetado los dos primeros principios, puedo pasar a la tercera fase, la de la prueba. Pruebo los productos a la venta para conocer de cerca sus puntos fuertes y débiles, para expresar una opinión general. En esta fase entiendo qué necesidades de compra el producto es capaz de satisfacer o no, para poder identificar el tipo de usuario de ese smartphone.

Los productos que reciben una calificación positiva son seleccionados e incluidos en las guías de compras. Este paso se repite cada vez durante la actualización mensual de las guías de compra. Así que, al menos una vez al mes, cuestiono todos los productos que he seleccionado previamente y decido si incluir o no nuevos. Si quieres saber más sobre el método Ridble, visita nuestra página sobre cómo trabajamos.

Pruebas técnicas

Como especialista en smartphones, he decidido tener en cuenta algunos puntos a los que no puedo renunciar. En cuanto al mejor móvil 4 pulgadas es esencial que un dispositivo tenga ciertas cualidades que considero esenciales para poder recomendar la compra dentro de esta guía, por lo que cada vez que tengo en prueba un móvil 4 pulgadas decido hacer estas pruebas y si tiene éxito, decido incluir el dispositivo en la guía.

Desafortunadamente, la naturaleza intrínseca de los smartphones de 4 pulgadas hace que haya pocos productos disponibles en el mercado con esta característica técnica en particular, por lo que la primera prueba a realizar es esencialmente práctica: es necesario que el smartphone tenga buena portabilidad y que sea ergonómico. Así que lo intento guardándolo en mi bolsillo, para entender si puede ser molesto de llevar, pero no sólo, lo uso durante el día asegurándome de que pueda ser usado con seguridad con una mano, teniendo en cuenta el peso y la delgadez.

Una vez hecho esto, me aseguro de que el dispositivo tenga un buen flujo de sistema probando aplicaciones multitarea, instalando juegos y aplicaciones pesados en el dispositivo y evaluando su rendimiento; y, por último, instalo la aplicación Antutu Benchmark para obtener una cuenta final de las capacidades del teléfono en términos de potencia y gestión de la GPU.