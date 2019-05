Mejor monitor IPS gaming: los mejores modelos por cada rango de precio

Mejor monitor IPS gaming: cómo elegir y cuál comprar

Antes de hablar específicamente de los aspectos más importantes atener en cuenta a la hora de buscar un monitor diseñado para videojuegos, es importante hacer una pequeña premisa. Para que una pantalla sea adecuada y eficiente puede poseer numerosas combinaciones de formatos y tamaños, pero para evitar comprar algo insuficiente, nuestro consejo es evitar productos por debajo de 21″ en formato 16:9 o 24″ si son ultra-wide.

Formatos y resolución

El primer aspecto a considerar en cualquier monitor es la resolución en relación con el formato del producto. Una pantalla Full HD, por ejemplo, con una resolución de sólo 1920 x 1080 píxeles, ciertamente no debería ser demasiado grande (no más de 27 “), de lo contrario la imagen aparecería mal definida. Sin embargo, si se trata de un producto de 2K o 4K, es más recomendable mantenerse por encima de 27″, ya que sólo superando este umbral se empiezan a entender los beneficios de una resolución más alta. El único límite real -además del presupuesto- viene dado por el tipo de GPU que hay en tu ordenador, ya que para jugar a resoluciones exorbitantes como 3840 x 2160 (o 4K) necesitas un PC muy potente.

Un monitor de juegos puede tener diferentes proporciones entre el ancho y el alto de la pantalla, y aunque 16:9 es el más popular, no necesariamente es el mejor para ti. Aquellos que quieren el mejor monitor IPS gaming suelen buscar una experiencia de juego con una calidad por encima de la media, y una de las especificaciones que más puede ofrecer “algo diferente” de la experiencia canónica es adquirir un producto en formato ultra-wide. Ten cuidado, no te aconsejamos que no compres productos 16:9, ya que siguen siendo muy adecuados para los juegos online; te decimos que si quieres una experiencia innata más atractiva y casi cinemática, también podrías considerar la posibilidad de comprar un monitorultra-wide.

Tipo de panel y refresh rate

Siendo este un artículo diseñado para ayudarte a encontrar el mejor monitor de juego IPS claramente no habrá productos equipados con paneles TN (Twisted Nematic) o VA (Vertical Alignment). Dicho esto, sin embargo, nos gustaría hacer una breve reseña para explicar por qué deberías comprar un monitor IPS. Los paneles IPS se centran en ofrecer una calidad superior de color y renderizado en negro, sacrificando al mismo tiempo un poco de tiempo de respuesta, satisfaciendo así las necesidades de los jugadores que están más orientados al entorno de un solo jugador o que prefieren los juegos en los que el componente competitivo de PvP no está en el centro de la experiencia. En este tipo de situaciones, de hecho, si el tiempo de respuesta es de 5 milisegundos (ms) en lugar de 1 ms, no se notaría ninguna diferencia significativa.

La otra cualidad muy importante a evaluar en el panel es su refresh rate, medida en Hz, que indica la cantidad máxima de fps (fotogramas por segundo) que se pueden representar físicamente cada segundo desde el panel. En tu caso concreto, es decir, “personas que buscan el mejor monitor IPS gaming para sus necesidades”, seguramente este valor no tendrá una importancia comparable a la de la resolución, pero esto no significa que no sea apreciable poner la mano en una pantalla con una frecuencia de actualización superior a los 60 Hz canónicos. Cuanto mayor sea este valor, mayor será la fluidez de la imagen, pero depende de ti juzgar en función de la potencia de tu configuración si vale la pena o no comprar una pantalla por encima de 60 Hz; será difícil explotar un monitor de 4K de más de 60 Hz, por ejemplo, si no estás equipado con una tarjeta gráfica gaming del más alto nivel.

Hipotéticas características adicionales para buscar

Una vez que veamos las especificaciones técnicas en sentido estricto, es hora de pasar a considerar la posible inclusión de elementos que puedan mejorar nuestra experiencia de juego. Una de las más útiles es sin duda el contraste dinámico, una opción gráfica que permite a la pantalla aumentar el brillo en las zonas más oscuras de la pantalla para facilitar la visualización en estas zonas. Esta opción no siempre es apreciada por los usuarios, ofreciendo una ayuda visual pero empeorando la calidad de la imagen en esas situaciones específicas, pero afortunadamente puede ser activada a voluntad por lo que sólo tienes que apagarla si no la quieres.

Otra característica realmente útil, especialmente para mejorar la velocidad de fotogramas en nuestros juegos, es la tecnología Nvidia G-Sync o su contraparte menos efectiva de AMD, llamada FreeSync. Ambas tecnologías ayudan al usuario al permitir que el procesador de monitores integrado se encargue de la gestión de la sincronización vertical de fotogramas, una opción gráfica que evita el molesto tearing (o solapamiento) de los fotogramas cuando la pantalla se mueve rápidamente. Al eliminar esta tarea de la GPU, tanto FreeSync como G-Sync permiten indirectamente que la tarjeta de vídeo disponga de más espacio libre para renderizar fotogramas, lo que aumenta la velocidad de fotogramas de forma más o menos considerable. Realmente útil, por lo tanto, para aquellos que tienen una tarjeta de vídeo de gama media o media-alta para ofrecer una mayor estabilidad a su velocidad de fotogramas.