Monitor gaming 2K: los mejores de nuestra elección

Mejor monitor gaming 2K: cuál comprar

Empecemos con una simple pregunta: ¿por qué comprar un monitor gaming 2K en lugar de un panel Full HD o incluso 4K? Responder a esta pregunta es más fácil de lo que parece, ya que los monitores gaming 2K pueden considerarse como el siguiente paso hacia las pantallas Full HD. El aumento de la resolución de Full HD (1920 x 1080) a 2K (término que técnicamente implicaría 2560 x 1440, o 1440p, pero que comúnmente también se utiliza para otras resoluciones, ya que no es un término único), de hecho, proporciona un mayor nivel de detalle sin que, sin embargo, suponga un aumento de la potencia necesaria para que su sistema se beneficie de ella de forma tan concreta como lo hace el 4K.

Qué es el 2K y cómo disfrutarlo de forma optima

El 2K (e igualmente el 4K) no es exactamente un estándar “nuevo”, pero durante el 2017 ha sido capaz de consolidar lentamente aún más su estatus como un “nuevo estándar de resolución para juego en el PC” y durante el 2018 el discurso sólo puede llegar a ser más y más válido. El 2K ya ha comenzado, de hecho, a sustituir al 1080p como estándar para el monitor “básico” para juegos y, aunque los beneficios no son radicales, siguen siendo apreciables. Una cosa a tener en cuenta si eres un retro-gamer es que varios títulos lanzados en los últimos años no son totalmente compatibles con resoluciones superiores a Full HD y/o formatos distintos de 16:9 y 4:3. Dicho esto, sin embargo, rara vez hay soluciones para eludir el problema (mods y varios patch ) y todos los juegos actuales no sufren de este problema.

Hablando del tamaño del panel, parece obvio que no vale la pena beneficiarse realmente de una resolución más alta teniendo una pantalla demasiado pequeña, por lo que no recomendamos la compra de monitores de menos de 24″. Al mismo tiempo, sin embargo, te sugerimos encarecidamente que no vayas más allá de 35″, ya que este último ya es un formato al límite. Aunque el 2K ofrece un excelente nivel de detalle, esta resolución está más cerca del Full HD que del 4K, por lo que con las pantallas grandes el efecto “pixel” empezaría a ser molesto.

La fluidez de la acción en la pantalla

Por último, nuestras recomendaciones acerca de la frecuencia de actualización (refresh rate) siguen siendo las mismas que las que sugerimos en nuestra guía para los mejores monitores gaming: 60 Hz y superiores. No creemos que hoy en día haya monitores con frecuencias de actualización más bajas, pero si te encuentras con uno, evítalo a toda costa. Volviendo específicamente a lo que podrías encontrar buscando un monitor de juegos 2K, muchos de ellos están diseñados como productos “premium” para sustituir a los paneles Full HD, por lo que es muy común encontrar productos con 75 Hz y/o soporte para FreeSync/G-Sync.

En cuanto a la 1440p en particular, esta resolución va acompañada a menudo de una frecuencia de actualización de 144 Hz, siendo de hecho esta combinación extremadamente exitosa en los juegos online competitivos. Además de un mayor nivel de detalle, que te permite ampliar la diagonal de la pantalla un cable por encima de los que se consideran aceptables con el simple Full HD, también se obtiene una fluidez de la imagen en consonancia con los tiempos y tangiblemente superior.

Vamos a descubrir cuál es el mejor monitor gaming 2K para ti.