Mochila fotógrafo: guía de compras

Mejor mochila fotógrafo: cuál comprar

En primer lugar, debes saber que existe una gran variedad de mochilas para fotógrafo que pueden satisfacer casi todos tus deseos de transporte: se distinguen por su capacidad de carga (a menudo expresada en litros), la calidad de los materiales (como la resistencia al agua), el número de bolsillos (para asegurar el transporte de más o menos accesorios, trípode, pastilla y cuaderno incluidos), el confort para la espalda (con almohadillas, bandas lumbares y correas específicas) y mucho más. Varias marcas ofrecen calidad y excelencia reconocida, por lo que desconfiamos de productos que son demasiado básicos porque, en nuestra experiencia directa, no es muy agradable tener una mochila que se abre (porque las cremalleras no sostienen) y deja caer todo el equipo, así como un producto que no es realmente impermeable o no es muy duradero.

Hemos decidido dividir nuestra selección dedicada a la mejor mochila fotógrafo en tres categorías: mochilas pequeñas de 50 a 100€, mochilas medianas de 100 a 250€ y mochilas grandes de 250 a 500€; queremos recordarte que no siempre el tamaño real de la mochila es el único elemento que eleva el precio, pero, volviendo a lo dicho anteriormente, encontrar una mochila grande con un precio bajo que también pueda satisfacer todas las necesidades (longevidad incluida) es ciertamente difícil y/o no recomendable.

Las mochilas de gama baja son perfectas para aquellos que se acercan a la fotografía y han comprado su primera cámara. A menudo contienen suficientes bolsillos para las tabletas o los ordenadores portátiles, incluso si están hechos con materiales proporcionales al precio. Los productos de esta categoría tienen una excelente relación precio/rendimiento, pero no garantizan la durabilidad de los modelos más caros. La segunda categoría de esta guía de la mejor mochila fotográfica incluye productos de gama media. Se trata a menudo de mochilas resistentes al agua o equipadas con maletines adicionales dedicados a la protección que también consiguen descargar mejor el peso del equipo sobre el cuerpo gracias al tipo de construcción y a las diferentes correas o bandas lumbares presentes. Los precios de las mochilas en esta franja no son bajos, pero son proporcionales a la seguridad que pueden ofrecer a su equipo y a la duración en el tiempo.

Por último, está la gama alta de la mejor mochila fotógrafo. Los productos de esta banda son obviamente muy caros, ya que aseguran una espectacular resistencia al paso del tiempo y poseen detalles que los hacen únicos. A menudo incluyen estructuras especiales de carbono entre las correas y el cuerpo principal para distribuir el peso de forma infalible (ya que son mochilas que permiten transportar grandes cantidades de equipo). Obviamente, están diseñados principalmente para profesionales que tienen equipos muy caros y quieren llevarlos de la forma más segura posible.