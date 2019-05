Mini PC Windows: cuál elegir y por qué

Mini PC Windows: cuál comprar

Antes que nada, comencemos respondiendo a una pregunta: ¿por qué deberíamos comprar el mejor mini PC Windows? Si tenemos en cuenta las respuestas canónicas, entonces podemos decir que una buena razón para hacerlo sería la de ahorrar espacio. Sí, porque los mini PC Windows, como podemos deducir de la palabra en sí, son computadoras en miniatura, basadas en arquitecturas más pequeñas, similares a las que se encuentran en las tabletas o teléfonos inteligentes nuevos, por ejemplo, pero que se utilizan para realizar operaciones generalmente similares a las de un equipo de sobremesa.

Pero mirando a la realidad, la lección del mejor mini PC Windows casi nunca depende del hecho de querer simplemente ahorrar espacio: a menudo también ahorras en el precio y, por consiguiente, también en el potencial de los productos. Por esta razón, a excepción de los mini PC Windows de gama alta, cuando elegimos un producto perteneciente a esta categoría debemos ser conscientes del hecho de que, probablemente, el mini PC Windows se convertirá en algo secundario.

Eso sí: no significa necesariamente considerar los mini PC Windows como dispositivos mediocres, pero seguramente no confiaremos es ellos para llevar a cabo nuestras actividades de trabajo diarias, o para otras cosas igual de importantes. Sin embargo, el uso de los mini PC no sólo se detiene en esto y, trivialmente, podríamos considerar al mejor mini PC Windows como una herramienta para hacer más inteligente, “smart”, productos como la televisión inteligente.

Precisamente con respecto a los televisores, es correcto considerar que son precisamente los mini PC Windows los dispositivos utilizados principalmente para construir los media center hogareños,es decir las herramientas donde metemos nuestras fotos, nuestras películas, nuestros vídeos y todo lo demás, y los consultamos directa y cómodamente en la sala de estar. Estos a menudo también están conectados a la red y, de hecho, benefician de la existencia de otra computadora principal en el hogar, porque a través de esto podríamos, por ejemplo, enviar el contenido para disfrutar al mejor mini PC Windows.

No solo contenido multimedia, porque el mejor mini PC Windows todavía puede ejecutar todo los programas livianos que no requieren un hardware excesivamente potente; podríamos pensar en consultar correos electrónicos, navegar por la Web (incluso en muchas pestañas), editar fotos o canciones rápidamente y todas las operaciones similares. De hecho, además del uso como un media center que usa nombres importantes como Kodi o Plex, las mini PC de Windows pueden hacer todo lo que queramos, así como acceder al Windows Store.

Como se ha mencionado antes, todo también depende de la inversión que se haga para comprar un producto: hay mini PC Windows, que enumeramos a continuación en la gama alta, que pueden considerarse como “desktop replacement” o dispositivos capaces de reemplazar hasta a nuestro PC principal, porque poseen unos componentes con casi al mismo nivel, pero con un tamaño mucho más compacto.

Antes de continuar con nuestra recopilación de productos clasificables como los mejores Mini PC Windows según los rangos de precios, es correcto hacer dos últimas aclaraciones. La primera es que los Mini PC Windows, como los PC de tamaño tradicional, se pueden ensamblar: en este caso hablamos de mini PC barebones , o productos que, para fucionar, requieren la adición de algunos componentes. Consideraremos las mini PC barebone en una segunda guía dedicada, para centrarnos, en esta ocasión, solo en el mejor mini PC Windows listo para usar apenas sacado de la caja.

Además, es importante especificar que, en algunas circunstancias, los mini PC Windows también pueden estar equipados con el sistema operativo Android. Esto se debe a que, especialmente para los productos chinos, el sistema operativo hogareño de Google a menudo se considera mejor para las actividades de ocio (ver juegos y entretenimiento o aplicaciones de transmisión). En estos casos, obviamente especificaremos que estamos analizan un mini PC dual boot (o dual OS), que te permite elegir si ejecutar Windows o Android de acuerdo con nuestras necesidades. Si buscas dispositivos equipadas exclusivamente con Android porque no quieres complicarte la vida usando una computadora de escritorio, puedes consultar nuestra guía complementaria para la búsqueda del mejor Mini PC Android. Sin embargo, presta atención al cargador: en algunos casos específicos, es decir, los mini PC chinos, podrían haber más variantes con diferentes adaptadores de enchufe. Sin embargo, los productos que sugerimos aquí están siempre equipados con una toma de corriente europea, que se elegirá eventualmente durante la compra, pero puede haber excepciones. No te preocupe, de todos modos, porque si necesitas comprar adaptadores, no dudaremos en expresarlo.

Hechas ya todas las premisas necesarias, veamos a continuación cuál es el mejor mini PC Windows y los modelos que hemos identificado y recopilado dentro de tres rangos de precio específicos que van desde los más accesibles y económicos, hasta aquellos intermedios o los productos que pueden reemplazar por completo a un PC clásicos.