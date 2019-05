Mini PC Android: en búsqueda de los mejores

¿Has oído hablar de “mini PC Android” o de “set top box” más de una vez y te gustaría ingresar a este vasto y emocionante mundo, dedicado principalmente al multimedia? No te preocupes, porque has venido al lugar correcto. Las Mini PC de Android son realmente muchas y distinguirlas no es fácil, especialmente cuando no están claras las características reales de estas pequeñas cajas. Pues, después de haber probado varios durante los meses y haber comparado los principales, aquí está nuestra guía dedicada al mejor mini PC Android. A continuación encontrarás todos los aspectos que debes considerar al comprar una Mini PC con Android, esenciales para aprovechar las aplicaciones del Play Store, ver películas o disfrutar de fotos y, por qué no, navegar por la Web. Aprende las diversas características clave y también evalúa las alternativas; a continuación solo veremos los modelos más notables, cuidadosamente seleccionados para ti y listos para hacer que tus monitores y tu TV sean realmente “inteligentes”.