Mejor microondas: productos para todas las cocinas

Samsung MG23F301TCK

Este Samsung de gama baja es la elección perfecta para aquellos que saben cocinar y no quieren gastar demasiado en un microondas que quizás reemplace el modelo antiguo, pero también el horno tradicional. En comparación con los modelos ya mencionados, se trata de un horno más moderno, con un diseño elegante y tamaño estándar, con una capacidad interna de 23 litros y una potencia de 800 W que se eleva a 1200 W para la parrilla. Tiene una sola perilla para ajustar el temporizador y teclas prácticas para elegir el modo de cocción y más de 20 recetas tradicionales preestablecidas. También cuenta con el modo Healty Cooking para aquellos que quieren comer más ligero. Sin embargo, esto no corresponde a la vaporización, que no está explícitamente presente, pero que puede realizarse equipándose con un horno de microondas.

El interior del microondas es de cerámica esmaltada lisa, por lo que no se decolora, no se raya con el uso y facilita la limpieza, que se puede hacer con un simple paño. Además, el recubrimiento antibacteriano asegura que el horno sea siempre estéril y seguro, mientras que la función desodorante elimina todos los olores. El Triple Distribution System también es innovador en el compartimento de cocción, con tres ranuras que distribuyen el calor en diferentes direcciones, distribuyéndolo de forma más amplia y uniforme y asegurando una cocción uniforme. Lo único que podría ser un “problema” en este excelente producto es el cristal negro, que te impide seguir el progreso de la cocción, obligándote a detener la actividad y abrir la puesta para poder ver. Pero en comparación con otros modelos similares, este incluye un plato de 28 cm, un accesorio que está especialmente dirigido a todos aquellos que puedan aprovechar al máximo el grill de cuarzo y el modo crispy, para asar y gratinar. Por último, con el modo Eco, el consumo se reduce significativamente cuando el horno no está activo.