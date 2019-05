Mando PS4: todas las opciones para tu consola

Mejor mando PS4: cuál comprar

La última versión de este mando PS4, llamado DualShock 4, ha sido lanzada con resultados mixtos. Los que esperaban una evolución del diseño se sintieron decepcionados, y algunos defectos de fabricación mancharon aún más el lanzamiento inicial, en primer lugar una elección muy mala en los materiales de las palancas analógicas, cuya protección de goma se desgastaba con demasiada facilidad. Pero estos problemas se han resuelto completamente en los siguientes stocks, y hoy en día el DualShock 4 es uno de los controladores más equilibrados del mercado. Aún no es perfecto, pero ofrece una experiencia de juego fantástica sin que el precio sea demasiado alto.

La ergonomía es buena, y el trackpad añadido en esta generación es una gran idea que aún no se ha utilizado correctamente. Pero el diseño completamente simétrico de este modelo podría mejorarse aún más. Sony ha decidido no cambiar el aspecto del DualShock como marca registrada. Sin embargo, hay muchos modelos en el mercado que ofrecen diferentes experiencias. Pueden ser ideales si no te gustan los DualShocks, si deseas un upgrade para torneos o juegos de alto nivel, o si necesitas un simple segundo mando y estás considerando diferentes opciones. Nuestra selección DEDICADA AL mejor mando PS4 tendrá en cuenta todos estos factores.