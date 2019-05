Mejor horno microondas: los modelos adecuado para cada necesidad

Mejor horno microondas: cuál comprar

El principio detrás de los hornos microondas es un tipo de cocción diferente al de los hornos tradicionales. De hecho, el calor se difunde a través de una radiación de microondas, que calienta las moléculas de agua presentes en los alimentos desde el interior, donde están más concentradas, hacia el exterior. Es un tipo de cocción que mantiene todos los principios nutricionales de los alimentos que se dispersarían en el agua si se hirvieran o que serían cancelados por una cocción más agresiva. Si hasta hace unas décadas las funciones de un microondas se reducían a lo esencial, con modelos que sólo permitían cocinar, descongelar o calentar los alimentos muy rápidamente, hoy en día se pueden comprar microondas más complejas que realizan las mismas funciones que otros dispositivos.

Los hornos híbridos, que combinan microondas, parrilla y ventilación, son cada vez más populares. Además, hay muchos programas de cocción preestablecidos para elegir: por ejemplo, crisp, que combina el microondas y la parrilla, la fitness steam o cocción al vapor y el sexto sentido, que ajusta la cocción automáticamente en función del peso y el tipo de alimento. E, incluso, hay programas para la fermentación de yogur! Estos modos de cocción a menudo requieren accesorios específicos, como la placa dorada o el vaporizador, que pueden incluirse dependiendo del horno que elijas. La potencia de estos hornos varía en promedio entre 600 y 1000 vatios si hablamos de microondas solamente y aumenta si hay otros modos de cocción. Un horno que combina microondas y parrilla, por ejemplo, tendrá una potencia que supera los 1000 vatios. Pero ten en cuenta que cuanto más potente es el horno, mayor es el consumo, por supuesto.

Hay muchas cosas a considerar al comprar un horno microondas. En primer lugar, ¿para qué vas a usar el microondas? Si estás buscando un aparato completo que pueda reemplazar el horno normal, que este lleno de accesorios y te permite cocinar todo, entonces tienes que dirigirte hacia un rango de precios más alto. Si, por el contrario, sólo necesitas una ayuda en la cocina para realizar las tareas más sencillas, como calentar los restos del almuerzo o descongelar la loncha que olvidaste en el congelador, entonces estarás buscando modelos más básicos y, por tanto, más baratos, ¡sin olvidar la calidad! Nuestra selección “el mejor horno microondas” está dividida por la gama de precios e incluye no sólo modelos de libre instalación, sino también hornos integrables. Son perfectos para modernizar tu cocina y sustituir permanentemente el antiguo horno tradicional. También son una excelente solución para aquellos a los que no les gusta tener electrodomésticos móviles en las estanterías y tienen espacios para llenar, completando el entorno sin gastar demasiado y dándole un toque más moderno a la cocina. Encontrarás un mejor microondas integrable en los rangos de precio medio y alto, de hecho esta es una solución más costosa y desafiante que no se ajusta a las necesidades de un rango de precio más bajo. En cualquier caso, antes de proceder a la compra, nunca olvides calcular bien las medidas!