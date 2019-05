Mejor horno combinado microondas: productos para cada presupuesto

Electrolux MQC325GXE

El mejor horno combinado microondas integrado es este Electrolux MQC325GXE, el perfecto compromiso entre el horno integrado tradicional y el microondas clásico, dirigido a todos aquellos que no saben qué comprar entre los dos. Es de hecho un producto completo que tiene muchas características, incluyendo diferentes combinaciones de microondas, parrilla y ventilador para experimentar dependiendo del plato que se vaya a preparar. Con toda la experiencia de Electrolux en el campo a tu disposición, no te arrepentirás del viejo horno y no tendrás que renunciar al sabor de la cocina tradicional, aprovechando, sin embargo, la rápida cocción. Si bien las microondas incorporadas suelen ser deficientes en las funciones secundarias, este modelo se distingue por la presencia de numerosos programas preestablecidos y automáticos de descongelación y cocción, incluido uno para cocinar la pasta.

Estéticamente es un horno que se adapta a cualquier tipo de cocina, gracias al diseño clásico pero moderno y atractivo. Fabricado íntegramente en acero inoxidable, con interior esmaltado y exterior antihuellas para facilitar su mantenimiento. Además, tiene una potencia máxima de 1450 W y una capacidad interna de 25 litros, por lo que también puede adaptarse a familias más numerosas. Es un producto seguro incluso en presencia de niños pequeños gracias al cierre de seguridad. Los diferentes ajustes se pueden gestionar desde el teclado táctil y se puede seguir la cocción paso a paso desde la pantalla digital. Debido a su naturaleza incorporada, el precio de este horno es naturalmente más alto que otros modelos independientes similares. Considera, sin embargo, que esta es una solución que resume dos electrodomésticos en uno y, al elegirlo, ahorrará más que comprar dos electrodomésticos separados, ahorrando así también en el gasto a largo plazo en electricidad.