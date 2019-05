Mejor eReader: guía de compras

Kindle Paperwhite 2018

La última versión de Kindle Paperwhite es la primera en introducir una pantalla iluminada sin el uso de LEDs externos de terceros. El Paperwhite está equipado con una pantalla E-Ink de 6 pulgadas a 300 PPI, con muy alta definición y contraste, y está equipado con un sistema de iluminación frontal realmente bueno.

Desafortunadamente no hay teclas físicas o soft touch y la ergonomía no me convence del todo, pero sigue siendo un eReader agradable de usar. El peso no es excesivo, sino ligeramente superior al de otros eReaders: se trata de 205 gramos para la versión Wi-Fi y 217 para la versión 3G. Paperwhite también vale la pena el discurso pronunciado para el Voyage y ampliable a toda la gama de productos Kindle: la interfaz es muy sencilla e intuitiva, incluso para los menos experimentados, y la tienda Amazon integrada es la más rica y completa disponible en la actualidad.

La desventaja es que esto es bastante cerrado y las extensiones comunes como ePub o cbr y cbz no son soportadas de forma nativa. A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, si estás buscando el mejor lector de libros electrónicos, es difícil no confiar en Paperwhite o en cualquiera de los productos de Amazon, especialmente ahora que Amazon ha actualizado el producto integrando el doble de espacio de almacenamiento y la tan esperada resistencia al agua.