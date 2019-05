Disco duro para gaming: cómo y cuál comprar

Como instalar el Disco Duro

El disco duro es una de las piezas más fáciles de montar, ya que en este caso existen unas ranuras especiales que pueden alojarlas y mantenerlas estables, para evitar vibraciones no deseadas y por tanto un aumento de ruido o, lo que es peor, que se dañe el dispositivo. Deben fijarse con dos o cuatro tornillos para asegurarlos, y luego deben conectarse a la placa base mediante un cable SATA y, finalmente, a la fuente de alimentación. Como siempre, si no sabes por dónde empezar, no te desesperes, ya que en Ridble encontrarás una completa guía de fotos y pasos bien explicados sobre cómo montar este importante componente de tu nuevo PC para el gaming.