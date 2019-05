Mejor disco duro externo: las mejores soluciones de almacenamiento

SanDisk Extreme SSD Portable

Si estás buscando un disco duro externo que combine elegancia y velocidad de transferencia con una bonita carcasa resistente al agua, los golpes y el polvo, necesitas la unidad portátil SanDisk Extreme SSD. Esta unidad SSD ofrece una excelente velocidad de transferencia de hasta 550 MB/seg. gracias al conector USB 3.1 y es perfecta para guardar y editar fotos y vídeos en alta resolución, además de tener una clasificación IP55 que la protege de salpicaduras y caídas de hasta 2 metros de altura.

Diseñada para su uso con Windows y Mac, SanDisk Extreme viene con un cable USB de tipo C a C y un adaptador de tipo C a A, lo que lo hace compatible con los modelos actuales de PC y Mac, así como con los modelos anteriores y futuros. Bonus: es compacto y extremadamente portátil gracias a su tamaño de 96 x 50 x 9 mm. Disponible en tamaños de 250GB, 500GB, 1TB y 2TB: entre ellos, el modelo que creemos representa la alternativa ideal en términos de relación calidad-precio es la versión con 1TB de espacio de almacenamiento.