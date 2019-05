Disco Duro externo PS4 : los mejores para tu consola

Disco Duro externo PS4 cuál comprar

Antes de proceder con la guía para comprar el mejor disco duro externo PS4, es necesario ilustrar algunos pequeños pasos para ayudar en la elección y minimizar cualquier riesgo de incompatibilidad con la consola. En primer lugar, hay que tener en cuenta el corte del disco duro externo que se desea conectar a la consola. Básicamente, PS4 ofrece modelos de 500 GB o 1 TB; ambos tienen un espacio libre real más pequeño que el nominal, teniendo en cuenta la presencia del sistema operativo y varios datos encriptados que todavía ocupan cierto espacio dentro del disco duro de la consola.

Sin embargo, lo mismo se aplica a todos los discos duros externos, por lo que un disco duro de 500 GB nunca tendrá el mismo espacio disponible. Esto variará entre 450 y 480 GB dependiendo del modelo y de la funcionalidad. Algunos de ellos, de hecho, proponen una pequeña partición dedicada exclusivamente a las copias de seguridad o al software de protección y transferencia de datos. En cualquier caso, teniendo en cuenta los precios muy ventajosos de varios productos de esta categoría, la mejor opción siempre sería apuntar a recortes más altos, empezando con propuestas desde 1 TB hasta incluso discos duros externos de 3 ó 4 TB. En cuanto a la velocidad de transferencia de datos, siempre es un factor importante a tener en cuenta cuando se utiliza la consola, pero que ocupa el segundo lugar después de la capacidad. Si este es un parámetro clave para usted, las SSD PS4 son tan rápidas que ningún disco duro puede manejar la comparación, por lo que es más útil consultar esa guía.

La alimentación

Excluyendo todos los productos que también aprovechan el espacio adicional disponible en la nube, que no se puede utilizar con PS4, la segunda cuestión a considerar es la distinción entre discos duros externos autoalimentados y discos duros externos con fuente de alimentación independiente. En el primer caso, bastará con conectarse a la consola a través de USB 3.0 para alimentar el disco duro, mientras que la segunda categoría de productos necesita estar conectada a una toma de corriente para funcionar. ¿Cómo, entonces, se puede hacer este tipo de elección?

Si apuntas a cortes de menos de 3 TB y apaga la consola completamente al final de tus sesiones de juego, un disco duro externo autoalimentado es sin duda la mejor opción, evitando la necesidad de ocupar espacio con una conexión adicional a la fuente de alimentación y sin el riesgo de pérdida de datos. Sin embargo, si deseas el mejor disco duro externo PS4 de más de 3 TB o si desea mantener la consola en modo de espera con un mínimo de corriente restante, en este caso una unidad de disco duro autoalimentada podría sufrir un desgaste más rápido con el paso del tiempo. Por esta razón, la elección de un disco duro autoalimentado puede ser la elección correcta para usted, dada la capacidad de apagar el dispositivo de forma independiente.

En ambos casos, la instalación en la consola es extremadamente sencilla. Una vez que te hayas asegurado de que tu firmware está actualizado a la versión 4.50 o superior, simplemente conecta el disco duro externo de la PS4 a través del puerto USB (mejor elige el enchufe en la parte posterior para que no tengas un cable fijo a la vista). La consola reconocerá automáticamente el dispositivo y te preguntará si deseas formatear el disco duro para utilizarlo como memoria interna. Una vez más, debe tenerse en cuenta que, una vez formateado, el disco duro no puede utilizarse para ningún otro propósito que no sea el de ser la memoria interna de la consola. Recuerda, por lo tanto, mantener siempre activa la conexión del disco duro a la consola, especialmente durante el juego, o correrás el riesgo de corromper datos como las partidas guardadas o hasta las aplicaciones enteras. Última nota: Puedes conectar un solo disco duro externo a PS4 a la vez.