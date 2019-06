Mejor consola portátil: guía de compras

Nintendo Switch

Nintendo Switch se presenta como una consola híbrida, a medio camino entre una consola fija y una portátil -en cierto modo la mejor consola portátil disponible en el mercado- gracias a una unidad central representada por una tableta con una pantalla capacitiva de 6,2″ y dos mandos que se encajana los lados de la pantalla, los llamados Joy Con. Gracias a la presencia de una base fija, también es posible almacenar la tableta principal para cambiar la señal de la pantalla portátil al televisor, con una transición de una resolución de 720p a una Full HD de 1080p. La lineup inicial para el 2017 habla en cualquier caso de algunos títulos notables, entre los que destacan The Legend of Zelda Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 y el nuevo Super Mario Odyssey que se espera para el próximo invierno de 2017. El paquete de lanzamiento de Nintendo Switch contiene una tableta de 6,2″ de 32 GB, una base para conectar la consola al televisor y dos Joy Con para jugar en solitario conectándolas a los lados de la pantalla o en el televisor gracias al Grip Controller incluido en el paquete; Switch te dará también la posibilidad inmediata de jugar con dos jugadores, ya que los nuevos Joy Con están especialmente diseñadas para ser utilizadas de forma individual, gracias a los cordones que añaden dos botones traseros en la parte superior para garantizar una configuración completa de los botones para cada género.