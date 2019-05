Mejor compacta: nuestra selección

Mejor compacta: cuál comprar

El primer error que cometes cuando quieres comprar una cámara nueva es pensar que más megapíxeles se traducen en mejores fotos. Ese no es siempre el caso, y explicaremos por qué más adelante. Con esta guía para la mejor compacta intentaremos explicar cuáles son las características que hay que tener en cuenta antes de comprar y sugeriremos productos que, en nuestra opinión, merecen ser comprados. Como se mencionó en la introducción, de hecho, las cámaras compactas cubren todos los rangos de precios y todos los tipos de usuarios.

La primera característica técnica a tener en cuenta al comprar una cámara compacta es el zoom. Las cámaras compactas, de hecho, están equipadas con un objetivo no intercambiable, por lo que hay que considerar bien el objetivo que se ajusta a un modelo en particular. Esta característica podría ser considerada de forma negativa por algunos usuarios, ya que con el tiempo no es posible utilizar otros tipos de lentes. Pero en realidad podría ser una característica positiva. Al aprender a utilizar un objetivo determinado, con el tiempo, serás capaz de manejarlo de la forma mejor, llegando a tomar cada vez mejores fotos y vídeos. Por lo general, las compactas están equipadas con objetivos con una distancia focal que oscila entre 24 mm y 70 mm (equivalente a 35 mm), pero también se pueden comprar cámaras que alcanzan distancias focales muy altas, los llamados superzooms. Estos últimos permiten acercarse incluso a los sujetos más lejanos y permiten probar varios tipos de fotografía.

Otra característica que debe considerarse es la apertura máxima del diafragma. Siempre por la razón de que no es posible cambiar el objetivo, el valor máximo de la apertura es muy importante. Un diafragma muy abierto en las distancias focales mínima y máxima permite tomar fotografías incluso en condiciones de poca luz, así como devolver un efecto borroso en el fondo muy agradable de ver. También hay otras dos características (menos importantes) a tener en cuenta: el visor y el modo manual. Si estás buscando una compacta muy fácil de usar y económica, estas características no te interesarán. Si quieres acercarte al mundo de la fotografía de una forma más seria o buscas un buen nivel de compactación, pueden llegar a ser casi fundamentales. El visor es importante porque en condiciones de luminosidad no siempre es posible controlar la toma desde la pantalla de la cámara; también permite acostumbrarse a acercar la cámara al ojo para disparar, por lo que si en el futuro cambias a reflex o a una EVIL te sentirás mucho más cómodo. En cuanto al modo manual, el discurso es muy similar al anterior. Si deseas aprender a fotografiar gestionando todos los parámetros de disparo de forma profesional, el modo manual es esencial. Con el modo manual puedes ajustar la velocidad de obturación, los valores ISO, la apertura y muchas otras cosas.

Las dos últimas características a tener en cuenta son el sensor y la alta estanqueidad ISO. Se trata de dos requisitos que, en cierto modo, están relacionados entre sí. La resistencia al ruido digital con un ISO alto se debe en parte al tipo de sensor que se utiliza. En la imagen de abajo se puede ver la diferencia entre los diferentes sensores disponibles en las compactas.

Como puedes ver en la imagen, hay varios sensores que se distinguen por su tamaño. Los primeros son los sensores de 1/2.3″, que son muy comunes especialmente en las compactas económicas porque ofrecen resultados decentes a pesar de su tamaño muy pequeño. La característica especial de estos sensores es que cuantos menos megapíxeles tengan, mayor será la calidad fotográfica. A continuación se muestran los sensores de 1/1.7″, ligeramente más grandes que los anteriores, por lo que tienen un rendimiento ligeramente mejor, pero también menos común. Los sensores de 1“, sin embargo, son aquellos que, a pesar de su pequeño tamaño, pueden ofrecer una alta calidad fotográfica. Finalmente encontramos los sensores más raros y de mayor rendimiento: 4/3″, APS-C y full frame. Este tipo de sensores garantiza un rendimiento muy alto, por lo que a menudo se montan en modelos de gama alta con precios elevados.

Hemos dividido esta guía “mejor compacta” en cuatro categorías, para que puedas dividir los modelos de acuerdo a tus necesidades. Las categorías son: gama baja, gama media, gama alta y gama pro. Averigüemos juntos cuáles son, en nuestra opinión, las mejores compactas para comprar.