Cámara submarina: nuestra selección

Panasonic Lumix DC-FT7

La Panasonic Lumix DC-FT7 es la última cámara compacta robusta de la compañía que no podía faltar en nuestra guía de la mejor cámara submarina . Es una cámara con un sensor MOS de 1/2.3″ de 20.4 megapíxeles que permite grabar vídeo en 4K a 30p. El objetivo es Leica y tiene un zoom de 4,6x, con el que se puede cubrir una distancia focal, equivalente a 35mm, igual a 28-128mm. La apertura máxima del diafragma es f/3.3-5.9, no muy brillante, pero hay una estabilización óptica que elimina temblores y micro movimientos. El FT7 es capaz de soportar hasta 31 metros de profundidad, heladas de hasta -10 °, polvo, caídas de hasta 2 metros y una presión de 100kgf. Además, está el modo Panasonic 4K Photo, gracias al cual se puede extraer una foto en alta definición de un vídeo en UltraHD. También hay WiFi para conectar la cámara a un dispositivo móvil para que puedas compartir tus fotos o vídeos o controlar la cámara de forma remota. En cuanto a la pantalla, hay una pantalla de 3″ con 1.040.000 puntos de definición que cubre un campo de visión igual al 100%. Sin embargo, la característica que distingue a esta Panasonic Lumix DC-FT7 de todas las demás rugged es el visor electrónico. Hay un visor LVF de 0,2 pulgadas con 1.170.000 píxeles y una cobertura del 100% de la escena enmarcada, perfecto para todas aquellas situaciones en las que la luz solar no permite una buena visión del monitor.

El Panasonic Lumix DC-FT7 es una compacta robusta que es perfecta para aquellos que buscan una cámara para aventuras al aire libre. El visor electrónico es una característica que lo distingue de todas las demás cámaras de esta guía y lo hace aún más práctico.