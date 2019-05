Mejor cámara móvil: guía para elegir el mejor para ti

Google Pixel 3

El último smartphone de Google en llegar al mercado es Google Pixel 3, la versión básica. En esta versión, Big G ha elegido incluir una pantalla OLED de 5,5 pulgadas y hacer un teléfono realmente compacto y fácil de usar con una pantalla 18:9 que conserva los bordes y los marcos y evita el uso del notch en la parte superior de la pantalla. También en este caso, la fuerza del dispositivo está en la unión entre la cámara trasera de 12,2 megapíxeles y la miríada de características relacionadas con la inteligencia artificial presente en el dispositivo: una de ellas se llama Best Shot, que utiliza la IA para capturar la foto perfecta en cualquier momento. Cuando se toma una imagen en movimiento, esta función toma fotos alternativas en HDR+ y, a continuación, sugiere las mejores, incluso si no fue exactamente en el instante en que se pulsó el botón, cuando todo el mundo sonrió y miró a la lente. El Best Shot, de hecho, busca automáticamente el mejor, dándote la oportunidad de guardarlo.

A nivel de hardware, encontramos el procesador Qualcomm Snapdragon 845 (2,5 GHz octa-core) con 4 GB de RAM y 64 ó 128 GB de almacenamiento, no ampliable a través de micro SD. El paquete Pixel 3 incluye un cargador rápido de 18 W, que con 15 minutos de carga puede proporcionar 7 horas de uso gracias a una batería de 2915 mAh. Con la tecnología de baterías adaptables, que se basa en la Inteligencia Artificial, Pixel 3 da prioridad a las aplicaciones más importantes para que la batería dure todo el día. Además, hay un conector de audio para el auricular, certificación IP68 contra agua y polvo, entrada USB tipo C y conectividad Bluetooth 5.0. Este mejor cámara móvil es perfecto si buscas un teléfono que haga buenas fotos y que tenga una forma compacta y ergonómica que quepa en tu bolsillo.

Google Pixel 3: nuestra prueba

La gama alta de Google es ideal para aquellos que buscan un smartphone compacto, ligero y con un diseño tradicional: es del tamaño de un iPhone “antiguo” con una bonita carcasa esmerilada que no retiene las huellas dactilares, separado por una parte superior brillante que le da un hermoso efecto elegante e inusual. En la parte frontal, los bordes y los marcos son muy gruesos, especialmente cuando se comparan con un teléfono moderno, pero no hay duda de que la pantalla OLED de 5,5 pulgadas es perfecta para la ergonomía y la facilidad de uso. El lector de huellas dactilares en la parte posterior es bueno, al igual que la excelente cámara trasera de 12,2 megapíxeles: Google ha logrado actualizar su sensor con inteligencia artificial, dando siempre lo mejor. Se nota la falta de un segundo sensor de gran angular o teleobjetivo, pero por lo demás las soluciones de software son capaces de compensar cualquier carencia: particularmente un buen modo nocturno, realmente nítido y brillante.

Por el lado del rendimiento, Android Pie destaca en la versión diseñada y construida por Google: nunca tan rápido, incluso si el procesador se calienta mucho durante la visión de películas y con juegos pesados, a pesar de esto obtiene un punto de referencia de 282953 en Antutu, en promedio con su rango de precios. La pantalla es muy brillante y con amplios ángulos de visión, pero con una gestión del color más fría de lo habitual (incluso para un OLED) aunque es ajustable desde el menú Configuraciones.

Sería de mejorar la autonomía del dispositivo que es capaz de soportar hasta 5,5 horas de pantalla antes de entrar en problemas. Hay una carga rápida y la inteligencia artificial está entrenada para “aprender” de los días anteriores y mejorar la autonomía a lo largo del tiempo. Teniendo en cuenta el precio por debajo de los 700 €, se trata de la opción ideal para aquellos que buscan compacidad y una cámara “apuntar y disparar” al nivel del iPhone.