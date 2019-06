Cámara EVIL para vídeo: La selección de los mejores modelos del mes

Sony A5100

Sony A5100 es la cámara EVIL para vídeo que, no obstante el precio más bajo, consigue ofrecer más que un buen rendimiento. Mirando entre las mirrorless del fabricante, este modelo es el primero que se propone; por esta razón podríamos definir a òa Sony A5100 como un mirrorless de nivel básico (entry-level). La cámara es la única de esta guía que no tiene visor, un factor limitante en muchos casos, sin embargo, dado su excelente rendimiento y su precio, decidimos incluirla en esta guía.

La Sony A5100 cuenta con un sensor CMOS Exmor APS-C de 24,3 MP, el avanzado procesador de imágenes BIONZ X y un alto rango ISO de hasta 25600. Su capacidad de Auto Enfoque es capaz de seguir a los sujetos gracias a sus 179 puntos, un número realmente alto que ni siquiera se encuentra en algunas de las reflex más caras. Además, hay un panel táctil LCD, que ofrece la posibilidad de enfocar simplemente tocando la pantalla, que es inclinable en 180 °, ideal para el Auto Enfoque. En cuanto al nivel de conectividad, encontramos tanto el chip WiFi como la tecnología NFC. Pasando a la batería, que es siempre un punto delicado con respecto a las mirrorless, Sony A5100 responde bastante bien, con una autonomía de hasta 400 disparos, no está mal para una cámara EVIL para vídeo de nivel básico. En conclusión, recomendamos esta cámara a aquellos que no tienen grandes pretensiones, quieren acercarse por primera vez al mundo de las mirrorless y aún así quieren conseguir buenos vídeos que combinen portabilidad y calidad de imagen, renunciando totalmente a tener un visor montado. Pasando al lado del vídeo, Sony A5100 es capaz de grabar en Full HD a 50p, un resultado no excelente ya que no es compatible con 4K, pero hay que decir que no siempre el 4K es necesario, también teniendo en cuenta las funciones de vídeo integradas, tales como la función Dual Rec, la duración tracking AF, la velocidad del motor AF, el obturador lento automático y la HDMI Info Display. Es una excelente cámara EVIL para vídeo ideal para los principiantes.

Sony A5100 es una cámara EVIL para vídeo fácil de llevar consigo, tal vez de vacaciones o en un viaje con amigos, para publicar en las redes sociales vídeos de impacto.