Cámara EVIL Canon: las mejores de 2018

Las cámaras mirrorless son la última incorporación a la industria fotográfica y son la alternativa real a las cámaras reflex más comunes. Canon, por supuesto, no podía faltar con su ya conocida serie EOS para crear una gama completa de mirrorless Canon para satisfacer el mercado. La empresa japonesa ha decidido llamar a la serie dedicada al mirrorless con la inicial de este tipo de cámara. De hecho, cuando ves un cuerpo de cámara que tiene la letra M como su letra inicial, puedes estar seguro de que es una mirrorless Canon. Si todavía no estás decidido sobre qué tipo de cámara comprar o no tienes claro cuál es la diferencia entre los dos productos, te recomendamos nuestra guía para elegir entre reflex o mirrorless. En cambio, si ya conoces todo sobre estas nuevas cámaras sin espejo, puedes seguir leyendo para averiguar cuál es la mejor cámara EVIL Canon.