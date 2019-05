Mejor cámara compacta: guía de compras

Mejor cámara compacta: cuál comprar

Uno de los errores que se cometen al buscar una cámara por primera vez es pensar que más megapíxeles significan mejores fotos. Evitando esta ecuación puedes ahorrar mucho dinero, a menos que estés buscando una cámara compacta de un cierto nivel. Pero no todo el mundo necesita cámaras con grandes prestaciones, tal vez estás buscando tu primera cámara y no estás interesado en ciertas especificaciones técnicas. En esta guía de la mejor cámara compacta descubriremos productos para todas las necesidades, cubriendo prácticamente todos los rangos de precios.

Hay algunas características que deben tenerse en cuenta al comprar una cámara compacta. La primera es definitivamente el zoom: al no poder cambiar el objetivo, hay que evaluar bien la distancia focal que se puede cubrir con una cámara en particular. Normalmente las compactas tienen objetivos de 24mm a 70mm (equivalentes a 35mm) para adaptarse a cualquier contexto fotográfico. Hay casos, sin embargo, en los que el zoom es mucho más amplio, llegando a cubrir distancias muy largas. Con estos zooms muy extendidos será posible, por lo tanto, dedicarse tanto a la fotografía de paisajes como a la fotografía de retratos o de naturaleza. En segundo lugar, hay que considerar la apertura máxima del diafragma en la distancia focal más ancha y en la distancia focal más estrecha. Gracias a esta función puedes tomar fotos con poca luz y tener un desenfoque excelente, un efecto muy buscado por los profesionales.

Otras dos características a tener en cuenta son el visor y la presencia del modo manual. No son especificaciones fundamentales, pero si quieres acercarte al mundo de la fotografía pueden ayudarte a mejorar. El visor permite tomar fotos cuando la fuerte iluminación no permite observar la pantalla y ayuda a los novatos a acostumbrarse a llevar la cámara al ojo para tomar una foto. Esta última característica puede parecer trivial, pero si en el futuro deseas cambiar a una reflex o a una mirrorless, ya tendrás un hábito fundamental. El modo manual es importante por la misma razón. Gracias a esta función aprenderás a manejar todos los parámetros de disparo, obteniendo siempre resultados profesionales en todos los contextos.

Por último, pero no por ello menos importante, una característica que hay que tener en cuenta cuando se busca la mejor cámara compacta es el manejo de los altos ISO. A menos que compres una compacta de gama alta, nunca tendrá el mismo manejo de los ISO altos que una reflex, debido a un problema físico del sensor. Las cámaras compactas, de hecho, casi siempre montan sensores mucho más pequeños que una SLR o mirrorless, como se puede ver en la imagen de abajo. Esto no significa, sin embargo, que no puedan tener una gran calidad fotográfica.

Hay muchos sensores que se pueden encontrar en las cámaras compactas. Los más comunes son los sensores de 1/2.3″: son pequeños y tienen una calidad aceptable; la particularidad es que el rendimiento fotográfico disminuye con el aumento de megapíxeles. Los siguientes son los sensores de 1/1,7″: son ligeramente más grandes que los primeros, por lo que la calidad general es ligeramente mejor, pero son mucho más raros. Los más utilizados para los sensores compactos, sin embargo, son los sensores de 1″, de los sensores que pueden ofrecer un rendimiento muy alto manteniendo un tamaño pequeño. También puedes encontrar cámaras compactas con sensores más grandes (4/3″, APS-C y full frame), que cuentan con un rendimiento muy alto y se venden a precios mucho más altos.

En resumen, cuanto mayor sea el sensor, mayor será el rendimiento (y el precio) de la cámara. Pero, ¿es mejor comprar una cámara compacta para tomar fotos en lugar de usar un teléfono inteligente? La respuesta es absolutamente afirmativa. Por tres razones principales:

El sensor es mucho más grande; En situaciones de poca luz, el rendimiento es mejor; Tienes la oportunidad de aprovechar un zoom óptico que te permite mantener una buena calidad..

Los smartphones ahora pueden ofrecer un buen rendimiento en cualquier situación, pero al tomar fotos con una cámara tienes más parámetros y, sobre todo, la oportunidad de aprender a disparar de forma profesional.

Nuestra guía de la mejor cámara compacta se dividirá en cuatro categorías: gama baja, gama media, gama alta y gama pro. Las diferencias entre los distintos modelos de estas categorías no sólo se basan en el precio, sino también en las características que ofrecen. En el extremo inferior hay cámaras adecuadas para todos porque son muy sencillas e intuitivas, en la gama amedia hay cámaras compactas que ofrecen un mejor rendimiento y también están equipadas con modo manual, por lo que es ideal para aquellos que quieren acercarse al mundo de la fotografía; la gama alta está poblada de modelos perfectos para aquellos que ya poseen una cámara réflex o mirrorless y que buscan un producto de la vida diaria muy compacto y de buen rendimiento. Por último, en la gama pro hemos incluido todas las compactas que se pueden comparar fácilmente con reflex y mirrorless debido a sus especificaciones técnicas. Estos modelos son principalmente adecuados para aquellos que tienen un alto presupuesto y están buscando la más alta calidad en una cámara muy pequeña. Así que averigüemos qué productos hemos seleccionado para esta guía dedicada a la mejor cámara compacta.