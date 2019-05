Cámara compacta pantalla abatible: la selección de las mejores

Cámara compacta pantalla abatible: cuál comprar

Una cámara compacta pantalla abatible es ideal tanto para el vídeo como para autorretratos, pero también para tomar fotos o películas en condiciones difíciles; de hecho, en los casos en los que para ver la pantalla tendríamos que ponernos en posiciones incómodas y absurdas, la pantalla giratoria nos ayuda y hace la vida más fácil, llevando la creatividad a un nivel más alto.

Lo primero que hay que tener en cuenta al buscar una cámara compacta pantalla abatible es la diferencia entre una pantalla basculante, una pantalla giratoria y una pantalla giratoria de 360°. Esta diferencia es esencial de entender para evitar comprar una cámara compacta pantalla abatible pero que al final no satisface totalmente tus necesidades. Veamos entonces los distintos tipos de pantallas y cuál corresponde mejor a lo que estás buscando, pero teniendo en cuenta que en el caso de las cámaras compactas con pantallas giratorias encontramos que la pantalla se inclina, si buscas otro tipo de pantallas debes orientarte hacia las reflex o las EVL.

La pantalla basculante, por ejemplo, es muy útil en los casos en los que necesites utilizar la cámara en una posición incómoda, tal vez colocándola muy por encima de ti o muy abajo, pero es totalmente inapropiado para los selfies y los vlogs, ya que no puedes apuntar el objetivo de la cámara hacia ti y ver la pantalla al mismo tiempo. De hecho, este tipo de pantalla se fija a la cámara mediante unos deslizados traseros que permiten inclinar la pantalla hacia arriba o hacia abajo. El mecanismo es muy similar al de la pantalla giratoria, con la diferencia de que no puede inclinarse completamente de 180°, por lo que no es adecuada para los autorretratos.

Si tienes la exigencia específica de retratarte en una foto o vídeo, se inventó la pantalla giratoria de 180° que es capaz de posicionarse encima del objetivo de la cámara para enseñarte la escena mientras te estás grabando o tomando fotos. Esto es posible gracias a que la pantalla está pegada a la parte superior de la cámaras con un sistema que le permite girar casi como fuera la página de un libro. Sin embargo, observando con atención esto tipo de pantalla es posible notar un mecanismo que permite inclinarla también hacia abajo, pero sólo de 45°. la desventaja de esta pantalla, pues, es que no es posible girarla lateralmente ni completamente hacia abaja, algo que podría resultar incómodo en ciertas situaciones, pero que en la mayoría de los casos responde de forma óptima a todas las exigencias. Esta categoría de pantalla es la más usada en una cámara compacta pantalla abatible.

El último tipo de pantalla es totalmente ajustable, pero a diferencia de la pantalla giratoria, para hacer selfies o vlogs no verás el vídeo por encima del objetivo sino en el lateral de la cámara. Esto se debe a que el soporte de la pantalla giratoria de 360° está situado en el lateral de la cámara y, por lo tanto, la pantalla puede orientarse mientras permanece siempre fijada al lado izquierdo de la cámara. Este factor puede ser considerado positivo o negativo, simplemente depende del gusto subjetivo de cada uno de nosotros y del tipo de encuadre que preferimos. El punto fuerte de este tipo de pantalla es que es conveniente en todos los aspectos, tanto para las tomas incómodas como para el autorretratos y el vlog, pero también protege la pantalla ya que puedes girar el monitor hacia la cámara y así evitar el riesgo de rayarla o arruinarla mientras no lo utilizas. Sin embargo, este tipo de pantalla está presente principalmente en algunos modelos reflex o mirrorless, sin embargo empieza a ser presente en algunos modelos de cámaras compactas