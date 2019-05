Cámara Compacta Olympus: la gama completa del productor

Olympus Stylus Tg-5

La Olympus Stylus TG-5 es la mejor cámara compacta Olympus de referencia. Este modelo es la evolución de la Olympus TG-4, con un procesador de imagen mejorado y de última generación y un sensor de imagen que soporta mejor las altas sensibilidades ISO. De hecho, en esta cámara encontramos un sensor BSI CMOS da 12 megapíxeles que representa un excelente compromiso entre la calidad de las tomas y la sensibilidad ISO. De hecho, el tamaño del sensor es el mismo que el del modelo anterior, pero esta vez hay menos píxeles pero más grandes, y esto da como resultado un ruido digital menor. También recuerda que si el objetivo es tomar fotos para compartir en redes sociales o hacer impresiones de tamaño medio, 12 megapíxeles son más que suficientes. El procesador de imágenes TruePic VIII fue tomado directamente del buque insignia de Olympus, el O-MD Mark II, que ofrece excelentes resultados en enfoque automático de hasta 20 fps y tecnología Pro Capture que permite capturar unos cuantos fotogramas antes y después de pulsar el disparador, para seleccionar la mejor foto. El objetivo que se utiliza para capturar imágenes es un versátil zoom 4x de 25 a 100 mm equivalente a una apertura f/2-4,9. Por lo tanto, estamos hablando de una lente muy brillante que, combinada con la excelente resistencia a la ISO, permite disparar con seguridad incluso cuando las condiciones de luz no son óptimas.

La amplia abertura también puede dar un excelente bokeh, y la cámara también es ideal para fotografía macro, ya que con el modo Microscopio se puede disparar a sólo 1 cm del sujeto. Por último, Olympus TG-5 no decepciona ni siquiera con respecto a la parte de vídeo, ya que es capaz de grabar en 4K a 30 fps y en Full HD a 120 fps. La guinda del pastel es el diseño de esta mejor cámara compacta Olympus que está diseñada no sólo para resistir a los golpes, sino también para contar con los accesorios opcionales creados específicamente. Especialmente si lo encontramos: el difusor de flash circular Olympus FD-1 que se coloca alrededor del objetivo y que permite obtener macroimágenes aún más sugestivas; el complemento óptico ojo de pez Olympus FCON-T01, que permite crear imágenes con un ángulo de 130 grados ampliando la distancia focal a 19 mm; El tele convertidor Olympus TCON‑T01 aumenta aún más la distancia focal en 1,7 veces; el adaptador Olympus CLA-T01 se utiliza para añadir filtros y montar complementos ópticos a la cámara; y la carcasa submarina Olympus PT-058 para aquellos que no están satisfechos con los 15 metros de profundidad y quieren llegar a los 40 metros. Por último, pero no menos importante, encontramos el chip WiFi para mover fotos rápidamente y en cualquier momento a dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas y GPS para geolocalización.

Entre las cámaras Olympus, la TG-5 es la mejor cámara compacta Olympus que se puede comprar. La posibilidad de añadir accesorios, videos en 4K y resistencia al agua y a las caídas y el excelente rendimiento a alto nivel ISO, hacen de este producto un gran compañero para cualquier aventura. Ideal también para aquellos que ya tienen una reflex o una mirrorless, pero quieren una cámara para usar en situaciones extremas y sin tener que preocuparse por caídas o aplastamientos.