Cámara Compacta Nikon: veamos la gama del productor

Nikon Coolpix B700

Si estás buscando algo más, que pueda ser el compromiso correcto entre el “termino medio” y la clásica relación “calidad-precio”, entonces la Nikon Coolpix B700 es para ti. Se trata de un modelo superior al de la B500, que obviamente ofrece unas prestaciones superiores a un precio más elevado. La elección depende de tus necesidades, pero también del presupuesto real que tengas a tu disposición. Nikon B700 integra un zoom óptico Nikkor de 60x ampliable hasta 120x y comparable a un objetivo de 24-1440mm (en formato 35mm). Esto significa que puedes tomar fotos del paisaje o incluso de la luna. Integra un sensor CMOS de 20,3 megapíxeles y un sistema de AF derivado de reflex que es lo suficientemente rápido como para rastrear a un guepardo durante un disparo.

Además del sistema de compartición Bluetooth llamado SnapBridge, Nikon Coolpix B700 puede grabar películas 4K Ultra HD con sonido estéreo, y todo puede ser revisado inmediatamente en la pantalla grande usando el puerto HDMI en el lateral. Y eso no es todo: la cámara cuenta con un visor LCD electrónico integrado con hasta 921.000 puntos de definición y una cobertura del encuadre del 100%; posee también un monitor LCD de ángulo variable (también adecuado para autorretratos) con hasta 921.000 puntos de definición. Si todavía no estás contento, también encontrarás un sistema de reducción de vibraciones (VR), toma de imágenes en formato RAW, un rápido encendido para no perder el momento y una batería de litio con 420 disparos de duración de la batería. Es excelente si buscas mejor cámara compacta Nikon.