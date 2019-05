Cámara compacta gran angular: ¿cuál comprar este mes?

Olympus Stylus TG-5

La primera opción que encontramos fue comprar una cámara compacta que pudiera montar complementos ópticos creados específicamente para este modelo. Por supuesto, esta no es una opción óptima, ya que tendrás que llevarte “adicional” y comprarlo por separado, pero de esta manera podrás tener una cámara un poco más versátil y compacta como la Olympus Stylus TG-5, resistente a todo. A través del complemento óptico especial es posible transformar el ángulo de visión en un 19 mm. Aquí la solución se vuelve más cara porque, además del precio de la cámara, también hay que añadir el del complemento óptico que no es indiferente. Sin embargo, es la opción más inteligente si necesitas una compacta para un uso más general y no sólo limitado a las tomas que puedes obtener con un gran angular.

Olympus Stylus TG-5 está equipada con un sensor BSI CMOS de 12 megapixel combinado con el procesador de imágenes TruePic VIII que se encuentra incluso en las mejores cámaras sin espejo de Olympus. Gracias a esta combinación ideal, la cámara reacciona muy bien a los altos valores ISO y enmarca la escena utilizando un versátil zoom 4x versátil de 25 a 100mm equivalente con una apertura máxima de f/2,0-4,9. Recuerda que se trata de una cámara rugged y por lo tanto un modelo resistente a todo: hasta caídas de 2,1 metros de altura, heladas de hasta -10 ° C, polvo, aplastamiento de hasta 100 kg y agua de hasta 15 metros. La ventaja de elegir una cámara compacta con un objetivo gran angular adicional como éste es que puede contar con un zoom versátil, las ventajas de un modelo robusto y por lo tanto tener una mayor distancia focal. No sólo eso, también puede contar con una calidad de vídeo de 4K y Full HD a 120 fps para un vídeo espectacular en cámara lenta. Al unir el anillo adaptador CLA-T01 y el complemento óptico Fisheye, puede cubrir una distancia equivalente a 19 mm sin tener que renunciar al zoom clásico montado de estándar en el objetivo.

Olympus TG-5 es la cámara compacta gran angular ideal para aquellos que necesitan un uso general y, por lo tanto, que no se limitan a la única distancia focal gran angular, sino que desean aprovechar todas las ventajas de una rugged y la calidad de vídeo y de 4K. El compromiso viene dado por la calidad general, que no es excelente, y por el hecho de que se debe comprar un complemento óptico separado.