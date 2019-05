Cámara compacta full frame: nuestra selección

Cámara compacta full frame: cuál comprar

Los que nos siguen, saben que el sensor es el elemento clave de las cámaras que afecta a los dos factores más importantes a tener en cuenta a la hora de decidir la compra de una cámara: calidad y precio. Mientras que, por un lado, un sensor de gran tamaño significa un mejor rendimiento en términos de calidad, una mayor resistencia al ruido digital y, en general, un mejor rendimiento, por otro lado, hay costes más elevados, una huella más grande y una serie de especificaciones técnicas aumentan significativamente el costo del producto. De hecho, cuando se trata de cámaras compactas full frame, los fabricantes deciden hacerlas bien, respondiendo a las demandas de los clientes más exigentes y tratando de ofrecer el mejor rendimiento posible. Todo esto obviamente tiene un coste y una volumen que siempre hay que tener en cuenta cuando se habla de una cámara compacta.

Hay dos fabricantes principales que han decidido concentrar sus esfuerzos en ofrecer productos que ocupen poco espacio y al mismo tiempo sean de alto rendimiento: Leica y Sony; dos empresas con una historia muy diferente pero con el mismo objetivo: ofrecer lo mejor sin preocuparse por el precio. Vamos a examinar más de cerca las respectivas cámaras full frame dentro de esta guía, pero antes de hacerlo debemos hacer varias consideraciones.

En primer lugar, tenemos que pensar que una cámara con un sensor tan grande no es realmente adecuada para integrar ópticas que puedan cubrir diferentes distancias focales, como el zoom y los objetivos de superzoom. De hecho, cuanto mayor sea el sensor, mayor tendrá que ser el objetivo integrado en la cámara, pero en este punto se perdería el sentido de ‘compacta’. Por esta razón, el compromiso es aceptar el uso de un objetivo con una distancia focal fija, que por lo tanto responde a las necesidades específicas y a los métodos de uso, pero que permite al menos hacer que la cámara sea aún aceptable a niveles de portabilidad.

En este punto te preguntarás, ¿cuál podría ser la razón por la que debería comprar una cámara compacta full frame, con una lente fija que ya no puedo cambiar, un volumen y un peso no muy reducidos y con un precio muy alto? La respuesta como siempre es subjetiva, pero hay que pensar que estas cámaras están diseñadas principalmente para profesionales, que están dispuestos a gastar más dinero para hacerse la vida más fácil y satisfacer mejor las necesidades de sus clientes. Pero también podría ser la elección de aquellos que por una razón de estilo quieren disparar sólo a una cierta distancia focal, e imprimir de esta manera su “firma”. Pensando desde esta perspectiva tiene mucho sentido comprar una cámara de este tipo, ya que permite no tener problemas con la limpieza del sensor, tenerlo todo bajo control ya que es una sola pieza, y de esta manera combinar la portabilidad que adquiere una enorme ventaja.

En este punto estamos listos para averiguar cuál cámara compacta full frame vale la pena comprar este mes. En cuanto a cómo usarlo sólo hemos hecho ejemplos, pero está claro que puede haber muchas otras razones por las que decidas comprar un modelo similar. Cuéntanos tu opinión e idea al respecto en el recuadro de comentarios al final de este artículo.