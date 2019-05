Batería externa móvil: cuál y como elegir

iWalk 20000mAh SBS200Q

Digamos que el peso y el tamaño pueden ser puestos en segundo plano por un momento, a favor de una solución “todo en uno” como la que se ve un poco más arriba. En el podio de nuestra guía para encontrar la mejor batería externa móvil, encontramos el nuevo iWalk 20000mAh SBS200Q, un banco de potencia con un diseño extremadamente bien diseñado y características muy interesantes. Si has echado un vistazo al iWalk que te hemos sugerido un poco más arriba, ahí estás: estamos frente a una batería con cables integrados, un Tipo C y un micro USB, también equipado con un adaptador Lightning para el último mencionado. Además, la carrocería de policarbonato blanco con una textura nudosa muy agradable, tiene un inserto dorado extraíble que, cuando se pliega hacia abajo, te permite tener siempre un soporte para los smartphones, para que puedas ver vídeos usando un estante sin tener que usar las manos. Los cables integrados son adecuados para recargar en la práctica todos los dispositivos telefónicos del mercado, pero si dispones de conectores especiales como los de los smartwatches, no te preocupes: en el lado corto inferior hay tres puertos USB: un USB clásico, un micro USB para la carga y un Tipo C capaz de ser input y output, compatible con el suministro de energía estándar. A través de este último se pueden recargar todos los dispositivos equipados con carga rápida que se aprovechan de este estándar, incluido el iPhone (si se utiliza el cable tipo C / Lightning Apple).

El tamaño y el peso no son tan pequeños como los de una batería de 10.000mAh – 6,2 x 2,4 x 17 cm, para 375 gramos – pero se tiende a hacer el doble de carga. Si quieres apostar por un producto único que es capaz de cargar aproximadamente cuatro veces tu dispositivo de gama alta, o incluso más si no tienes un teléfono brillante con una batería enorme. Los puertos son capaces de suministrar hasta 2,4 Amperios para los clásicos y hasta 3 Amperios para los de tipo C, lo que permite recargar la mencionada batería externa con el cargador de enchufe adecuado compatible con el estándar PD en tan sólo 6 horas. En resumen, una elección nada mal, a un precio más que razonable.