Batería externa iPhone: quedar sin batería ya no es un problema

Carcasa recargable: la alternativa a la clásica batería externa iPhone

¿Te resulta incómodo utilizar una batería externa? Si no deseas estar atado a un accesorio externo para conectar y llevar contigo en todo momento, es posible que te interese una carcasa recargable. No son más que fundas para iPhone, pero con una estructura más robusta y gruesa, ya que también contienen capas de baterías adicionales útiles para recargar el dispositivo que incorporan mediante la activación de un interruptor.

Las cubiertas recargables son un accesorio muy especial, ya que además de proteger ofrecen más carga, pero no sólo, porque hay algunos modelos que añaden características interesantes al smartphone de Cupertino. Uno de ellos, común a todos, es la presencia de un conector micro USB para cargar la carcasa y el iPhone, con el fin de ahorrar para la compra de costosos y económicos cables Lighting . Veamos a continuación los mejores modelos de fundas recargables, una excelente alternativa a la clásica batería externa del iPhone.

Ten en cuenta antes de empezar que te informaremos a continuación de todos los modelos específicos disponibles para cada iPhone actualmente en el mercado y que, para invitarte a evaluar y comprar sólo los modelos de primera elección, te recomendamos sólo las carcasas recargables producidas por Mophie, una empresa líder en este campo. Para aquellos que buscan un producto realmente bien hecho y muy fiable, te recomendamos que continúes leyendo.

Mophie Juice Pack Air

Empecemos con la primera alternativa a la batería externa iPhone, Juice Pack Air, probablemente la carcasa recargable más accesible del mercado. Tiene un diseño muy bonito y elegante, y añade 1700 mah al iPhone 5 o 5s o 2750 mah al iPhone 6/6s. Esta capacidad es capaz de cubrir con seguridad una carga completa de tus dispositivos, y es obviamente activada por un interruptor especial. Los colores disponibles son variados.

El problema con el iPhone 7 es diferente. Aquí Mophie ha integrado la tecnología Charge Force, capaz de atraer la carcasa (y el smartphone integrado) con soportes dedicados, permitiendo la recarga inalámbrica. Esta última no viene de forma nativa por los dispositivos de Apple, pero con Mophie Juice Pack Air también se añade al dispositivo Apple, también compatible con todas las diferentes base de carga equipadas con el estándar Qi. El modelo iPhone 7 añade una batería secundaria de 2525 mah, mientras que el modelo iPhone 7 Plus contiene una batería secundaria de 2420 mah.

Si deseas saber más, te remitimos a nuestra reseña del Mophie Juice Pack Air.

iPhone 5/5s/SE:

iPhone 6/6s:

iPhone 7:

iPhone 7 Plus

Mophie Juice Pack Plus

Procedamos con un modelo alternativo a la batería externa más simple pero más efectiva del iPhone: Juice Pack Plus. Esta carcasa recargable permite obtener 2100 mah adicionales en iPhone 5/5s/SE, 3300 mah adicionales en iPhone 6/6s y 2600 mah para los modelos 6 Plus y 6s Plus, con la edición no Plus del producto (siempre hablamos de un producto hecho para iPhone Plus al nacer ¿no?). ¿Deseas una carga abundante para llevar contigo en todo momento y un estuche rígido que resista bien los golpes? Lo encontraste. Desafortunadamente no existe todavía una edición para iPhone 7/7 Plus, mientras que hay muchos colores disponibles para todos los demás iPhones. Si quieres saber más, te referimos a nuestra reseña de Mophie Juice Pack Plus.

iPhone 5/5s/SE:

iPhone 6/6s:

iPhone 6/6s Plus (Juice Pack sencillo):

Mophie Juice Pack Ultra

Si realmente no quieres nada más que la carga máxima en tu iPhone, que pueda realizar casi dos recargas si estás en el iPhone 6, entonces elige Juice Pack Ultra. Disponible en colores clásicos, este producto proporciona 3950 mah adicionales para ser utilizado en movilidad.

iPhone 6/6s:

Mophie Juice Pack Reserve

Más barato y con menos rendimiento en términos de autonomía, otra alternativa interesante es Mophie Juice Pack Reserve. Diseñada para iPhone 6 y iPhone 6s, esta funda, además de proteger el smartphone de golpes y caídas, tiene una capacidad de 1840 mAh que permite duplicar la autonomía del smartphone, teniendo en cuenta el consumo requerido por el dispositivo a mantener en funcionamiento y con las aplicaciones abiertas. Disponible en varios colores, podría ser la elección correcta para aquellos que no quieren gastar demasiado y siempre quieren tener disponible, además de un conector micro USB, también un poco de carga de emergencia.

iPhone 6/6s:

Mophie Space Pack

¿Qué pasa si, además de cargar tu iPhone, una carcasa recargable también puede aumentar su espacio? No estamos hablando de brujería, sino de una solución que realmente existía. Con una aplicación complementaria y una memoria flash integrada, el Space Pack te permite cargar el iPhone que lo utiliza, pero también te ofrece almacenamiento adicional para fotos, vídeos, música y documentos que puedes arrastrar manualmente desde tu PC o simplemente desde Internet a través del mismo iPhone. En el interior hay una batería adicional de 3300 mah.

Solución muy ingeniosa y que representa una alternativa completa a la clásica batería externa del iPhone, también te permite realizar copias de seguridad de las fotos para liberar la galería de las fotos guardadas, en la memoria externa. Los formatos y colores son variados, pero desafortunadamente no está disponible para iPhone Plus (existe, pero es difícil de encontrar) y para iPhone 7. Si quieres saber más te referimos a nuestra revisión de Mophie Space Pack.

iPhone 5/5s/SE:

iPhone 6/6s:

Mophie Juice Pack H2PRO

No tienes un iPhone 7, pero ¿era exactamente la resistencia a los líquidos lo que necesitabas? Muy bien, también hay una solución para eso. Mophie Juice Pack H2PRO es una funda recargable que, gracias a un panel frontal adicional, también puede hacer que su dispositivo sea hidrófugo. Dentro de la alternativa a la batería externa del iPhone encontramos un módulo de 2750 mAh y la seguridad de que la lluvia o las salpicaduras ya no serán una pesadilla para tu iPhone 6 o 6s – el único modelo que soporta esta funda. Los colores son variados.

iPhone 6/6s: