Batería externa 20000mah: cuál elegir y cómo explotarla al máximo

Anker PowerCore 26800 mah PD

En la cima de nuestra guía no podía faltar el Anker PowerCore 26800 mah PD, un producto bastante único, ciertamente no apto para todos los presupuestos, pero muy interesante para aquellos que no quieren hacer ningún compromiso, incluso cuando se trata de portátiles. Sí, porque nuestro PowerCore, además de tener un aspecto absolutamente agradable a la vista, preciso y con los materiales adecuados, ofrece un perfil energético muy interesante, posible gracias a la compatibilidad con el Power Delivery estándar. Esto rompe la frontera del clásico perfil de 5 voltios / 3 amperios, alcanzando una potencia de salida de 30 Watt. Este es el mismo que el que ofrecen los portátiles como el Apple MacBook 12, así como otros Ultrabooks de última generación con procesadores no exagerados. No podemos garantizar que puedas cargar todos los ordenadores portátiles disponibles en el mercado a través de su puerto Type-C: esta compatibilidad debe ser verificada en la ficha técnica del producto.

Sin duda estamos hablando de la mejor batería externa 20000mah con el precio más humanamente asequible y con mayor rendimiento: con un USB-C de 30 vatios y dos USB clásicos de 5 Volt/ 3 Amperios cada uno, el PowerCore 26800mah puede ser un compañero de viaje absolutamente ideal para cargar cualquier cosa que desees. También se puede recargar, por ejemplo, con un cargador de enchufe de 30 vatios (el de tu MacBook, por ejemplo), en sólo 4 horas y media, un récord para una batería externa tan grande. Esta recarga un smartphone varias veces: digamos que, en promedio, recarga siete smartphones actuales con una sola carga. Se suministra con un cable micro USB de 60 cm, un cable USB-C doble muy corto y una bolsa de transporte. Si tienes uno de los últimos portátiles pequeños o tabletas híbridas, así como teléfonos inteligentes y otros dispositivos más canónicos, danos una idea. La inversión no es una hazaña pequeña, por supuesto.