Mejor aspirador sin bolsa: fuerza de succión sin bolsa

Mejor aspirador sin bolsa: ¿cuál comprar?

Empecemos con una aclaración necesaria: ¿qué se entiende por aspirador sin bolsa? El término aspirador ya no sólo indica el cepillo clásico con remolque y cubo, sino que también identifica una gama muy amplia de herramientas que conforman el sector de la limpieza moderna. El robot, la aspiradora, la escoba eléctrica, son todas máquinas de limpieza con función de succión que caen bajo el término aspirador, pero que por nacimiento son posteriores a lo que ha sido la aspiradora desde su creación hasta hace unos veinte años. La bolsa es de hecho una herramienta ahora abandonada por los aspiradores de hoy y reemplazada por el tanque, más práctico.

Esto plantea otra pregunta: ¿por qué deberíamos renunciar a la fiel bolsa por el depósito? Más ahorro, menos mantenimiento y mejoras en la salud y la velocidad. La bolsa de polvo es incómoda de colocar en la aspiradora, siempre hay que cambiarla y volver a comprarla, y cuando hay que quitarla, a menudo libera suciedad por todas partes. El tanque, en cambio, es como el vaso de una licuadora que puede ser liberado del aspirador en un sólo movimiento y vaciado en la basura sin el más mínimo contacto con el polvo. Una idea revolucionaria traída por Dyson y que en los últimos años ha sido seguida por todos los demás fabricantes. Algunos pueden argumentar que la bolsa es mucho más grande porque contiene un promedio de 2 a 3 litros de polvo. Aunque contiene en promedio un poco menos de un litro de polvo, el tanque puede almacenar mucha más suciedad que la bolsa gracias al motor ciclónico de las nuevas aspiradoras que desmenuza la suciedad en diminutas partículas.

Ahora que tenemos esta información general, elegir el aspirador sin bolsa es mucho más fácil. Con la excepción de unas cuantas escobas eléctricas, las nuevas aspiradoras nunca han oído hablar de una bolsa que sólo cubra las aspiradoras remolcadas. Con “mejor aspirador sin bolsa” nos referimos por lo tanto a todas aquellas aspiradoras con cepillo y trineo que utilizan un motor y un tanque ciclónico.

Por esta razón, una de las primeras características a evaluar para la compra es la fuerza de succión. Esta fuerza, inextricablemente ligada al motor de la máquina, debe ser evaluada para asegurar que la aspiradora sea capaz de aspirar diferentes tipos de residuos sin problemas. Un buen aspirador ciclónico, de hecho, puede quitar no sólo el polvo sino también las migas y el pelo sin atascarse nunca. Todos los productos elegidos en nuestra selección cuentan con un motor ciclónico de última generación, con múltiples niveles de potencia y la posibilidad de aspirar el suelo en una sola pasada.

Otra característica clave es el filtro y el tanque. Cada una de las máquinas elegidas para nuestra selección tiene filtros Hepa de alta eficiencia que pueden retener la suciedad dentro del tanque y poner aire limpio en el ambiente en todo momento. Mientras que para el tanque hemos preferido máquinas con un contenedor de suciedad que es fácil de desmontar y vaciar. De esta forma, podrás reducir los tiempos de mantenimiento de la máquina como evitar cualquier contacto con el polvo.

Finalmente, no podemos hablar del mejor aspirador sin bolsa si no evaluamos primero los accesorios. Estos son esenciales para llevar la aspiradora a cada rincón de la casa. Boquillas, canutillos, cepillos para diferentes tipos de suelos, cepillos motorizados, tubos, hemos elegido sólo aspiradores con un gran compartimento de accesorios para que no tengas que comprar nada por separado.

Debajo está nuestra selección del mejor aspirador sin el bolsa dividido por la gama de precios: