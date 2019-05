Mejor altavoz Bluetooth: qué modelos elegir

Philips Izzy BM5B

Con la Philips Izzy BM5B, hablamos de un altavoz Bluetooth que tiene una estética mocho mejor que los otros modelos. Por lo tanto, podemos decir que el Izzy MB5B inaugura la gama del mejor altavoz Bluetooth de nivel medio-alto.

El aspecto estético es muy preciso, empezando por el gran potenciómetro central y terminando con el acabado del cuerpo compacto del altavoz. Desde un punto de vista de audio, el BM5B cuenta con dos altavoces con driver full range de 2,5″ capaces de proporcionar una potencia de salida de 5 Watt.

Arriba, encontramos el botón de encendido y para crear una red de altavoces con los demás altavoces inalámbricos de la línea Izzy. En el lateral se encuentra el botón clásico para activar el módulo Bluetooth y el botón para iniciar/parar la reproducción de audio. La parte posterior tiene un gran orificio de ventilación para los graves, una de entrada de audio, un puerto USB y una entrada para la alimentación.

La característica principal de este altavoz Bluetooth es la función Izzylink; usando el estándar 802.11n, el altavoz puede conectarse a otros altavoces Izzy independientemente de la red inalámbrica de la casa. De esta manera podrás crear un pequeño puente de audio entre los distintos altavoces de la casa, hasta un máximo de cinco.