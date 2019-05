Mejor altavoz bluetooth JBL: descubramos la gama de la famosa marca americana

El JBL Charge, ahora en su tercera generación, es la respuesta para aquellos que buscan un producto completamente resistente al contacto con el agua. Tal vez tienes una piscina, o quieres llevar tu música en la playa, pero tienes miedo de arruinar tu altavoz Bluetooth debido al agua. Si tu mejor altavoz bluetooth JBLes Charge no tienes de que preocuparte; la compañía americana ha certificado el altavoz como IPX7, por lo que puede resistir completamente el contacto con el agua y también estar sumergido – Recomiendo, no vaya más allá de un metro y durante no más de media hora, sigue siendo un altavoz y no un submarino.

El clásico diseño de torpedo está naturalmente presente, esta vez embellecido por dos altavoces frontales con efecto estéreo combinados con dos radiadores pasivos en los laterales que generan un sonido de 20 W. La batería recargable de 6000 mAh te permite escuchar música durante unas 20 horas y, por supuesto, como un buen producto JBL, puedes recargar tu smartphone o tableta a través del puerto USB. También aquí encontramos la presencia del módulo Bluetooth 4.1 que permite conectar hasta 3 dispositivos de forma secuencial además de la función multienlace para acoplar varios altavoces JBL en cascada.

Con un peso de unos 800 gramos y unas medidas de 213 x 87 x 88,5 mm, el JBL Charge 3 está dirigido básicamente a aquellos a los que les gusta pasar el día en el mar o en la piscina y no quieren tener miedo de arruinar su altavoz Bluetooth.