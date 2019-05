Altavoz Bluetooth Bose: descubramos los productos de esta famosa marca

Bose SoundTouch 20

Si deseas algo más especial, ciertamente menos portátil dado su tamaño, el altavoz Bluetooth Bose SoundTouch 20 incorpora algunas de las características que encontramos a lo largo de la gama “SoundTouch” con algunas adiciones interesantes. El diseño sigue siendo casi el mismo, aunque ahora más engorroso, con la rejilla cubriendo la mayor parte de la caja y los clásicos controles rápidos en la parte superior.

En comparación con el modelo anterior, sin embargo, hay una pequeña pantalla OLED a través de la cual se puede monitorizar alguna información como la conexión a la red Wi-Fi, la activación del módulo Bluetooth, etc. La parte posterior, como siempre, es la parte donde Bose “esconde” la entrada AUX IN y el puerto Ethernet. Detrás de la rejilla hay dos grandes altavoces de 90 W ligeramente inclinados para permitir una difusión un poco más homogénea – esto no es un sonido de 360°, que sea claro esto.

El altavoz Bluetooth Bose de la familia SoundTouch, también ofrece soporte completo para servicios de transmisión de música, radio por Internet y transmisión multisala a través del clásico puente de red Wi-Fi. La adición de estas pequeñas características aumenta el precio de Bose SoundTouch 20 de 170 €.

El SoundTouch 20, debido a su diseño más voluminoso, está claramente dirigido a aquellos que se sienten atraídos por la calidad de sonido de Bose pero no necesitan una solución portátil. En este caso, SoundTouch 20 podría utilizarse como mejor Altavoz Bluetooth Bose principal, tal vez para colocarlo en la sala de estar y para escuchar música mientras lees un libro en el sofá o durante una fiesta.