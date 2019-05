Mandos simulador de vuelo: cuál comprar

Mandos simulador de vuelo para PC: cuál comprar

Uno de los primeros factores que ayuda a distinguir un cloche de PC recomendado de uno desaconsejado es la posibilidad de ajustar el eje Z (rotación horizontal) directamente con una rotación del stick. Cada cloche, de hecho, garantiza la posibilidad de ser inclinada en los ejes X (adelante/atrás) e Y (derecha/izquierda), pero muchos productos de gama baja y media-baja,desafortunadamente, confían la rotación del eje Z a los pulsadores. Evita absolutamente estos productos, porque en nuestra opinión hoy en día no son dignos de ser comprados y representan soluciones irrazonables para la fluidez del juego.

Hay otra razón por la que no recomendamos la compra de mandos simulador de vuelo para PC sin la inclusión del eje Z en el stick. Estos productos, de hecho, no suelen estar equipados con una palanca separada de la base principal, característica particularmente útil para tener un mejor nivel de confort y control de la situación, por lo que casi imprescindible para que el producto realmente merezca tu atención. Además, gracias a una palanca de este tipo también se puede acceder a una solución HOTAS (Hands-On Throttle And Stick) para el posicionamiento de los botones. No tener que mover prácticamente nunca las manos de las palancas , de hecho, refuerza tanto la usabilidad como la calidad de la inmersión en el juego.

Por último, la presencia de características tales como interruptores adicionales y llaves de joystick analógico en la palanca es la menos apreciable. Estas funciones -además de otras realmente intrigantes como el doble acelerador o la creación de macros- pueden ser muy útiles. Por último, igual a lo que dijimos del sillón gaming, la calidad y solidez del producto, son los factores más sencillos de ver para distinguir los mandos simulador de vuelo de las diferentes gamas.