Mandos personalizados Xbox One: cómo elegir uno que sea válido

Mandos personalizados Xbox One: cuál comprar

Antes de pasar a analizar la segunda parte del título (personalizado), es fundamental conocer la bondad real del primero (controlador). Vamos a establecer una máxima importante, para evitar cualquier duda de interpretación: un mando personalizado Xbox One debe ser primero un buen pad, luego un pad bonito. Los elementos estéticos y las características adicionales, de hecho, no deben afectar en modo alguno a las características primarias de cualquier Xbox One joypad, en primer lugar la ergonomía.

Ergonómica y layout

Es evidente que un aspecto esencial de cualquier periférico es la ergonomía, es decir, la combinación de factores (desde la forma del cuerpo hasta la posición de las teclas) que determinan la usabilidad del producto. Los mandos personalizados Xbox One deben respetar claramente estos aspectos, como cualquier otro tipo de mandos, pero es particularmente importante consagrar el concepto en este caso específico como la inclusión de características adicionales, adornos y cualquier otra cosa no debe afectar en modo alguno la usabilidad del pad.

Hablando brevemente del layout, o la disposición de las teclas y de los stick analógicos, es importante entender que la Xbox One es una consola “nacida” con una mentalidad orientada a los juegos de disparo. Como resultado, los controladores de Xbox One tienen casi exclusivamente sticks en diferentes ejes, empuñaduras redondeadas y teclas traseras en forma de gatillo. Como resultado, incluso los mejores productos conservan este enfoque y si deseas un pad con un diseño “all-purpose” o polivalente (similar al propuesto con la PS4, por ejemplo) es prácticamente imposible.

Funcionalidad y estética

La motivación principal detrás de la elección de uno de los mandos personalizados Xbox One puede ser uno de dos: o bien para satisfacer un deseo puramente estético, o simplemente para estar buscando un pad más versátil que el promedio. Las características adicionales que mejoran la ergonomía no faltan en muchos controladores personalizados de Xbox One, y todos son muy fáciles de detectar (agarraderas de goma, gatillos adicionales….). Otra característica que no hay que subestimar es la presencia o no de la posibilidad de utilizar el pad inalámbrico, que depende totalmente de la distancia desde la que se juega desde la consola; si se está a menos de 2 metros del sistema se puede optar fácilmente por un producto con cable, de lo contrario opta por soluciones inalámbricas.

Depende de ti decidir si un pad serigrafiado merece o no tu atención, y no podemos aconsejarte al respecto; sin embargo, lo que podemos recomendar es que evites los productos que cuestan mucho menos del promedio. Nunca recomendaremos la compra de pads de muy bajo costo, ya que rara vez tienen un buen nivel de calidad de materiales y/o buena ergonomía y en esos casos la apariencia que no lo consideramos un factor suficientemente justificante para fines de juego. El presupuesto es su único límite, y esto concepto es fácilmente aplicable tanto para las características adicionales como para el lo que concierne el aspecto estético.