Mando Xbox One: las selección de los mejores pad para la consola Microsoft

Controller Xbox One

Este controlador de Xbox One es inalámbrico y tiene palos cóncavos en diferentes ejes.

Este mando se lanzó originalmente junto con el lanzamiento de Xbox One, pero recientemente se ha modernizado con la llegada de la Xbox One S implementando la tecnología Bluetooth en lugar de Wi-Fi. Dejando de lado esta minuciosidad, el mando Xbox One fue concebido básicamente para reemplazar el pad de Xbox 360, considerado todavía hoy en día uno de los mejores joypad con diferentes ejes jamás realizados. No todo se ha realizado a la perfección: de hecho presenta unas mejoras netas del control direccional como de los gatillos, pero al mismo tiempo un empeoramiento de las teclas traseras y una ampliación general del control que lo hace poco utilizable para los que tienen manos pequeñas.

Dicho esto, sin embargo, no olvides que como herramienta para los videojuegos sigue siendo en general una solución realmente sólida y si deseas equiparte con una almohadilla adicional sólo tienes que seguir los siguientes enlaces, donde también se pueden encontrar variaciones en colores alternativos. Por último, recuerda que, a diferencia del pad 360, el controlador de Xbox One es compatible de forma nativa con Windows 10, tanto con cable como inalámbrico, por lo que no es necesario comprar una versión específica para el uso con tu ordenador.