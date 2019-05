Mando Smash Bros Switch: guía para los mejores mandos para juegos de combate para Nintendo

Controller Gamecube Wireless

Si te atrae la forma de un Mando Smash Bros Switch pero no quieres gastar en un controlador y adaptador oficial, Hori vuelve a ofrecer otra opción. Este mando del estilo Gamecube está diseñado para conectarse directamente de forma inalámbrica al Nintendo Switch, sacrificando la velocidad para facilitar su uso. Si no estás particularmente interesado en centésimas de segundo pero aún así quieres un controlador en particular, es una oferta que debes tener muy en cuenta. Disponible en dos colores, azul Gamecube original y negro al estilo de Nintendo Switch.